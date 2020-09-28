Çavuşoğlu BM'yi terör mağduru Diyarbakır Anneleri'ne desteğe çağırdı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı "Terörizm Mağdurları Dostları" toplantısında Birleşmiş Milletler'i terör mağduru Diyarbakır Annelerine desteğe çağırdı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Terörizm Mağdurları Dostları Grubu toplantısına katıldığını belirtti.
📌Terörizm Mağdurları Dostları Grubu VTC Toplantısına katıldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 28, 2020
📌Ülkemizin terörle mücadelesini ve terör örgütü PKK’nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin acılarını anlattık. #DiyarbakırAnneleri
📌#BM terörizm mağdurlarını desteklemek için etkin çalışmalar yürütmeli. pic.twitter.com/8tqWYHR5ni
Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin terörle mücadelesini ve terör örgütü PKK’nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin acılarını anlattık. BM terörizm mağdurlarını desteklemek için etkin çalışmalar yürütmeli."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.