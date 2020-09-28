Euro
9.10
Dolar
7.80
BIST 100
1,121.17
Altın
1,882.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Çavuşoğlu BM'yi terör mağduru Diyarbakır Anneleri'ne desteğe çağırdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı "Terörizm Mağdurları Dostları" toplantısında Birleşmiş Milletler'i terör mağduru Diyarbakır Annelerine desteğe çağırdı.

Gökhan Varan   | 28.09.2020
Çavuşoğlu BM'yi terör mağduru Diyarbakır Anneleri'ne desteğe çağırdı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Terörizm Mağdurları Dostları Grubu toplantısına katıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin terörle mücadelesini ve terör örgütü PKK’nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin acılarını anlattık. BM terörizm mağdurlarını desteklemek için etkin çalışmalar yürütmeli."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19'da son 3 günde vaka sayısı 31 bin 785 arttı
Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 209 bin 454'e ulaştı
İran'da son 24 saatte 190 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Çavuşoğlu BM'yi terör mağduru Diyarbakır Anneleri'ne desteğe çağırdı

Çavuşoğlu BM'yi terör mağduru Diyarbakır Anneleri'ne desteğe çağırdı

Diyarbakır annelerinden Üçdağ: 17 yıl PKK ve HDP'ye evlat beslemedim. Çocuğumu versinler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız

Diyarbakır annelerinden Nilifırka: Oğlumun geleceğini çaldılar

Diyarbakır annelerinden Nilifırka: Oğlumun geleceğini çaldılar
Çocukları dağa kaçırılan ailelerden 'Kobani' operasyonlarına destek

Çocukları dağa kaçırılan ailelerden 'Kobani' operasyonlarına destek
'Diyarbakır anneleri' bir evlada daha kavuşmanın sevincini yaşıyor

'Diyarbakır anneleri' bir evlada daha kavuşmanın sevincini yaşıyor