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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Anne Hacire Akar'ın uğruna eylem yaptığı oğlu Mehmet yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar'ın terör örgütünden kurtardığı oğlu Mehmet Akar yaşamını yitirdi.

Ahmet Kaplan, Ömer Yasin Ergin   | 17.01.2023
Anne Hacire Akar'ın uğruna eylem yaptığı oğlu Mehmet yaşamını yitirdi

Diyarbakir

Merkez Sur ilçesinde dün kendisini yaktığı belirtilen Mehmet Akar, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ağabeyi Mustafa Akar, hastane morgu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeşinin psikolojik sorunlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlattı.

Akar, şunları söyledi:

"Kardeşim Mehmet'in terör örgütü nedeniyle psikolojisi bozuktu. Örgütten kurtardıktan sonra kendisini toparlayamadı. Başımız sağ olsun. Sorumlusu örgüttür. Temas kurdular demek ki bırakmadılar bize. 25 yaşında ve bir çocuğu var, eşi de hamile, bunu bize yapan herkese yapmıştır. Başkalarına yapmasınlar. Onu hayata bağlamak için çok uğraştık, neler yaptık ama kurtaramadık."

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos 2019’da oğlu Mehmet Akar'a kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu.

Akar'ın mücadelesini örnek alan anneler 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde yeni bir oturma eylemi başlatmıştı.

Eylemiyle sembol haline gelen Hacire Akar'ın terör örgütünden kurtarıp evlendirdiği oğlu Mehmet'in 3 yıl önce bir erkek çocuğu dünyaya gelmişti.


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