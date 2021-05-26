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Dünya, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan Maide T. Diyarbakır annelerini ziyaret edecek

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızına kavuşmak için eylemini devam ettiren Maide T, gelecek ay Diyarbakır'a giderek oradaki annelerle dayanışma içerisinde olacağını söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 26.05.2021
Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan Maide T. Diyarbakır annelerini ziyaret edecek

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ile beraberindeki grup, protesto gösterisi düzenledi.

Maide T, gelecek ay Diyarbakır'a giderek oradaki annelerle dayanışma içerisinde olacağını söyledi.

Acılı anne haziran ayı başında Türkiye'ye gideceğini belirterek "Gelecek ay Diyarbakır annelerini ziyaret edeceğim. Onlarla sürekli iletişim halindeyim. Onlar beni sürekli arayarak eylemime destek verdi. Ben de şimdi Diyarbakır'a giderek onlarla dayanışma içinde olacağım. Hepimiz terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarımıza kavuşmayı umut ediyoruz. Ortak amacımız çocuklarımızın terör örgütünün elinden kurtulması." dedi.

16 aydır Berlin'de eylem yaptığına dikkati çeken Maide T, bugüne kadar Alman makamlarının ve Alman medyasının bu konuya ilgi göstermemesini eleştirdi.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.

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