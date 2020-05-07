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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Demir: Oğlum nerede asker görürsen teslim ol

Diyarbakır'da oğlu Fatih için oturma eylemi yapan anne Sevdet Demir, "Dön gel annene kurban olayım, seni çok özledim. Yolunu dört gözle bekliyorum. Nerede asker görürsen teslim ol." dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 07.05.2020
Diyarbakır annelerinden Demir: Oğlum nerede asker görürsen teslim ol

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başladığı oturma eylemi, 248'inci gününe girdi.

Aileler eylemlerini, ellerinde çocuklarının fotoğrafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında sürdürüyor.

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan anne Sevdet Demir, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Oğlundan ayrı geçen 5 yılda yaşadığı acıya vurgu yapan Demir, şöyle konuştu:

"Oğlum için geldim, HDP'den oğlumu istiyorum. HDP oğlumu kandırdı, götürdü. Oğlumu nasıl götürdüyse öyle getirsin. Ömrüm yettiğince burada kalacağım. Evde dayanamıyorum. Oğlumun fotoğraflarına, eşyasına bakıyorum ağlıyorum. Oğlumu istiyorum. 5 yıldır ben adeta ölüyüm, oğlum gelene kadar burayı terk etmeyeceğim."

Evladına seslenen anne Demir, "Oğlum, anneler günü geliyor. Sen gittiğinden beri kimse bana çiçek almadı. Bana daha önce aldığın çiçekler evde duruyor. Dön gel annene kurban olayım, seni çok özledim. Yolunu dört gözle bekliyorum. Nerede asker görürsen teslim ol." ifadelerini kullandı.

Oğlu Özkan Aydın için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın da çocuğunu almadan eylemini sonlandırmayacağına işaret ederek, "HDP milletvekilleri buradan geçiyorlar. Bizi görmemezlikten geliyorlar. 248 gündür buradayız. Hepimiz çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. Eğer çocuklarımız da bizi duyuyorsa, gelin devletimize teslim olun. Bunlarda (HDP) vicdan yok." diye konuştu.

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