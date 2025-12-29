DOSYA: Devlet Korumasından Aile Şefkatine
AA’nın “Devlet Korumasından Aile Şefkatine” özel haber dosyası, koruyucu aileliğin kan bağı olmadan da güçlü bağlar kurabildiğini ve bu gönüllü yolculuğun hem çocukların hem de ailelerin hayatını değiştirdiğini çarpıcı hikayelerle ortaya koyuyor.
Ankara
Anadolu Ajansı muhabirlerinin “Devlet Korumasından Aile Şefkatine” başlıklı özel haber dosyasında, İstanbul'da koruyucu aile olan kişilerin deneyimlerine yer verildi. Beş gün boyunca yayımlanacak haber dizisinde, farklı yaş ve meslek gruplarından bireylerin koruyucu ailelik sürecine nasıl dahil oldukları, karşılaştıkları aşamalar ve uygulamaya dair gözlemleri aktarılacak.
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü verilerine göre, kentte 1150 koruyucu aile yanında 1253 çocuk yaşıyor. Koruyucu ailelerin çoğu birden fazla çocuk kabul ederken, bazı aileler biyolojik kardeşlerin birlikte kalabilmesi için aynı anda birden fazla çocuğu yanına alıyor. Kurum, tüm başvuru ve yerleştirme süreçlerini uzmanlar eşliğinde sürdürüyor
Doğum gününde "anne olmayı" dilediği saatte doğan bebeğe koruyucu anne oldu
İstanbul’da yaşayan 41 yaşındaki avukat Nezihe Boran, 6 Şubat depremlerinin ardından içinden gelen güçlü bir hisle koruyucu aile olmaya karar verdi. e-Devlet üzerinden yaptığı başvurunun ardından uzun bir bekleyiş yaşayan Boran, 6 aylık bir kız bebeğin koruyucu annesi oldu.
Kavuşmayı özel kılan detay ise bebeğin, Boran’ın doğum gününde ve onun “anne olmayı” dilediği dakikalarda dünyaya gelmiş olmasıydı. Uzmanların okuduğu dosyada bu bilgiyi öğrendiğinde bunun bir tesadüf olmadığını hissettiğini söyleyen Boran, süreci bir “eşleşme” değil, yıllardır beklenen bir kavuşma olarak tanımladı.
Bekar bir kadın olarak koruyucu anne olmanın zor ama son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Boran, sevgi evlerindeki uzmanların titiz çalışmaları sayesinde doğru eşleştirmeler yapıldığını ifade etti. Koruyucu aileliğin toplumsal ve vicdani açıdan büyük bir değer taşıdığını belirten Boran, bu yolu düşünenlere “İçinizdeki sese kulak verin ve sevgiye odaklanın” çağrısında bulundu.