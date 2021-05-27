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Türkiye, Demokrasinin İnfazı: 27 Mayıs

Adapazarı Belediyesi darbe dönemlerinde atanan başkanların fotoğraflarını panodan kaldırdı

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, konuya ilişkin, "Darbelerde belediye başkanı olarak atanan cuntacıların fotoğraflarını kaldırdık. Başbakanımız #AdnanMenderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ediyoruz." dedi.

Ömer Faruk Şimşek   | 27.05.2021
Adapazarı Belediyesi darbe dönemlerinde atanan başkanların fotoğraflarını panodan kaldırdı

Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı merkez ilçe belediyesi, 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 askeri darbelerinde cunta yönetimlerince atanan başkanların fotoğraflarını panosundan kaldırdı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 1960 ve 12 Eylül 1980 darbelerinde göreve getirilen 4 belediye başkanının fotoğraflarının kaldırıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Işıksu, paylaşımında, "Darbelerde belediye başkanı olarak atanan cuntacıların fotoğraflarını kaldırdık. Başbakanımız #AdnanMenderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ediyoruz. Tavrımız istikrardan, güçlü devlet ve güçlü milletten yana! Darbeci ve heveslilerinin tüm izlerini silmeye devam." ifadesini kullandı.

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