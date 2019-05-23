demokrasinin-infazi-27-mayis

Prof. Dr. Demirtaş "Darbe, özü itibarıyla bir zulüm düzenidir çünkü gayrimeşrudur. 27 Mayıs darbesi, bunların en önemlilerinden ve en büyük tahribat yapanlardan biridir çünkü sonuçları bakımından eşine rastlanılmayan bir darbedir." dedi.