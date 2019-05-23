Demokrasinin İnfazı: 27 Mayıs
'27 Mayıs darbesi, en büyük tahribat yapan darbelerden biridir'
Prof. Dr. Demirtaş "Darbe, özü itibarıyla bir zulüm düzenidir çünkü gayrimeşrudur. 27 Mayıs darbesi, bunların en önemlilerinden ve en büyük tahribat yapanlardan biridir çünkü sonuçları bakımından eşine rastlanılmayan bir darbedir." dedi.
'Halksız demokrasiler gibi halksız ihtilaller de vardır''Halksız demokrasiler gibi halksız ihtilaller de vardır'
Milli iradeyi sandığa yansıtan ilk başbakan: Adnan Menderes
Merhum Başbakan Adnan Menderes, Türkiye'de 1946'da çok partili siyasi hayata geçişin ardından milli iradeyi sandığa yansıtan ilk başbakan sıfatıyla da Türkiye'nin önemli siyasi isimleri arasında yer aldı.
'Cemselerden birine bindi ve gitti, bir daha göremedik'
27 Mayıs askeri darbesinde gözaltına alınan ve Yassıada'da gördüğü işkenceler sonucu hayatını kaybeden dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Faruk Oktay'ın oğlu Emre Oktay aile olarak yaşadıklarını anlattı.
Dış politikanın cesur devlet adamı: Fatin Rüştü Zorlu
27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından idam edilen Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Türk dış politikası ve Kıbrıs konusunda attığı cesur adımlarla Türkiye'nin önemli devlet adamları arasında yer aldı.
'27 Mayıs darbesi, siyasi hayatımızda kara bir lekedir'
Eski Bakan Erdem "27 Mayıs darbesi, siyasi hayatımız için kara bir lekedir, bir facialar silsilesidir. Seçimle iktidara gelen bir siyasi parti alaşağı edilmiştir. Orta çağın zulmü neyse 27 Mayıs'ta o zulüm Türkiye'de yaşatılmıştır." dedi.
Türk siyasetinin çalışkan ve beyefendi ismi: Hasan Polatkan
Demokrat Partinin Türk siyasetine kazandırdığı Hasan Polatkan, çalışkanlığı ve başarılı icraatıyla ön plana çıkan bir maliye bakanıydı.