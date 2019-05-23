Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.78
Dolar
6.06
BIST 100
85,984.29
Altın
1,285.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor
logo

Demokrasinin İnfazı: 27 Mayıs

'27 Mayıs darbesi, en büyük tahribat yapan darbelerden biridir'

'27 Mayıs darbesi, en büyük tahribat yapan darbelerden biridir'

Prof. Dr. Demirtaş "Darbe, özü itibarıyla bir zulüm düzenidir çünkü gayrimeşrudur. 27 Mayıs darbesi, bunların en önemlilerinden ve en büyük tahribat yapanlardan biridir çünkü sonuçları bakımından eşine rastlanılmayan bir darbedir." dedi.

'27 Mayıs darbesi, en büyük tahribat yapan darbelerden biridir'

Prof. Dr. Demirtaş "Darbe, özü itibarıyla bir zulüm düzenidir çünkü gayrimeşrudur. 27 Mayıs darbesi, bunların en önemlilerinden ve en büyük tahribat yapanlardan biridir çünkü sonuçları bakımından eşine rastlanılmayan bir darbedir." dedi.

'Halksız demokrasiler gibi halksız ihtilaller de vardır'

'Halksız demokrasiler gibi halksız ihtilaller de vardır'

'Halksız demokrasiler gibi halksız ihtilaller de vardır'
Türk demokrasi tarihinde kara bir leke: 27 Mayıs

Türk demokrasi tarihinde kara bir leke: 27 Mayıs

Türk demokrasi tarihinde kara bir leke: 27 Mayıs
Darbeyi pulla, sigarayla, plakla meşrulaştırmaya çalıştılar

Darbeyi pulla, sigarayla, plakla meşrulaştırmaya çalıştılar
Darbeciler '27 Mayıs'ın faziletleri' için hutbe okuttu

Darbeciler '27 Mayıs'ın faziletleri' için hutbe okuttu
Menderes'in 'muhafız subayı' Yassıada'yı anlattı

Menderes'in 'muhafız subayı' Yassıada'yı anlattı
Adnan Menderes'in adının yaşatıldığı kent: Aydın

Adnan Menderes'in adının yaşatıldığı kent: Aydın
Gündem.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları ve uluslararası etkinlikler Gündem sayfasında.
Milli iradeyi sandığa yansıtan ilk başbakan: Adnan Menderes
25.05.2019

Milli iradeyi sandığa yansıtan ilk başbakan: Adnan Menderes

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Türkiye'de 1946'da çok partili siyasi hayata geçişin ardından milli iradeyi sandığa yansıtan ilk başbakan sıfatıyla da Türkiye'nin önemli siyasi isimleri arasında yer aldı.

'Cemselerden birine bindi ve gitti, bir daha göremedik'
24.05.2019

'Cemselerden birine bindi ve gitti, bir daha göremedik'

27 Mayıs askeri darbesinde gözaltına alınan ve Yassıada'da gördüğü işkenceler sonucu hayatını kaybeden dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Faruk Oktay'ın oğlu Emre Oktay aile olarak yaşadıklarını anlattı.

Dış politikanın cesur devlet adamı: Fatin Rüştü Zorlu
24.05.2019

Dış politikanın cesur devlet adamı: Fatin Rüştü Zorlu

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından idam edilen Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Türk dış politikası ve Kıbrıs konusunda attığı cesur adımlarla Türkiye'nin önemli devlet adamları arasında yer aldı.

'27 Mayıs darbesi, siyasi hayatımızda kara bir lekedir'
24.05.2019

'27 Mayıs darbesi, siyasi hayatımızda kara bir lekedir'

Eski Bakan Erdem "27 Mayıs darbesi, siyasi hayatımız için kara bir lekedir, bir facialar silsilesidir. Seçimle iktidara gelen bir siyasi parti alaşağı edilmiştir. Orta çağın zulmü neyse 27 Mayıs'ta o zulüm Türkiye'de yaşatılmıştır." dedi.

Türk siyasetinin çalışkan ve beyefendi ismi: Hasan Polatkan
23.05.2019

Türk siyasetinin çalışkan ve beyefendi ismi: Hasan Polatkan

Demokrat Partinin Türk siyasetine kazandırdığı Hasan Polatkan, çalışkanlığı ve başarılı icraatıyla ön plana çıkan bir maliye bakanıydı.

İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Devam