Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,604.20
BTC/USDT
29,756.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mısır’ın Başkenti Kahire’de "Gazze'deki gelişmeler, Filistin Davasının Geleceği ve Barış Süreci" konulu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenleniyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Spor, Dosya haber, Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı

Türk atletizminin ilklere imza atan sporcusu Tuğba Danışmaz

İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanarak adını tarihe yazdıran milli sporcu Tuğba Danışmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kalarak madalya mücadelesi vermek istiyor.

Serkan Avci, Aleyna Coşkun  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Türk atletizminin ilklere imza atan sporcusu Tuğba Danışmaz Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Anadolu Ajansı'nın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "spor" temalı dosya haberler kapsamında bu haberde, kariyerinde ilklere imza atan milli atlet Tuğba Danışmaz'la yapılan röportaja yer verildi.

Cumhuriyetin 100 yılında atletizmde mücadele verdiği üç adım atlama branşında ilklere adını yazdıran Tuğba Danışmaz, yeni başarılar için çalışmalarını antrenörü Cahit Yüksel gözetiminde sürdürüyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na odaklanan Tuğba, organizasyonda madalya kürsüsünde yer almayı hedefliyor.

Tuğba Danışmaz, AA muhabirine, altın madalya elde ettiği Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ardından mücadele ettiği Paavo Nurmi Oyunları, 3. Avrupa Oyunları, Balkan Atletizm Şampiyonası ve Dünya Üniversite Yaz Oyunları ve Dünya Atletizm Şampiyonası'nın sonrası verdikleri aranın son bulduğunu ve çalışmalara yeniden başladığını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını anlatan Tuğba, antrenmanlarında planlı ve programlı hareket ettiklerini aktardı.

Milli atlet Tuğba, 2024 yılı için ilk olarak 7-12 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşecek Avrupa Atletizm Şampiyonası için hedef koyduklarını belirterek, buradaki şampiyonada altın madalya hedeflediğini dile getirdi.

Olimpiyatlarda ilk hedef finallere kalmak

En büyük hedefini Paris Olimpiyat Oyunları için belirlediğini vurgulayan Tuğba, şöyle konuştu:

"Bir önceki olimpiyatlara sıralamam nedeniyle gidememiştim. İlk 32 gidebiliyordu, ben 33'üncü sıraya düşmüştüm. Şu anda üst sıralardayım ama hedefim barajı geçerek olimpiyatlara gitmek. Önceliğimiz her zaman final yarışmak, sonrasında inşallah kürsünün basamaklarından birinde kendimizi görmek. Bu biraz sabır işi. Keşke her şey hemen olabilse. Mesela 16. yılımda Avrupa şampiyonu oldum. Kalbimden geçen; olimpiyatlarda Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edip, ülkeme madalyayla dönmek. Bizde zor geçen seçmeler oluyor çünkü herkes finale kalabilmek için büyük bir savaş veriyor. Finale kaldığında en büyük madalya adayı sen oluyorsun. O yüzden önceliğim olimpiyatlarda finale kalmak."

Antrenör Cahit Yüksel: "Ne hedef koyduysak hepsini başarabildik"

Atletizm Milli Takım Antrenörü Cahit Yüksel de yeni sezonun tüm planlarını olimpiyatlara göre yaptıklarını ifade etti.

Önlerinde ilk olarak Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın olduğunu hatırlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nda unvanı koruma düşüncemiz var. Daha sonra herkesin yarışmak istediği ve hayali olan Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmek istiyoruz. Bu iki yarışmada ülkemizi bize yakışan şekilde temsil edebilmeyi hedefliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda kürsü hedefimiz var. Arkasından da olimpiyatlarda öncelikle finale çıkmayı hedefliyoruz. Olimpiyatlar bambaşka bir yer. Biz hep üzerine koyarak gidiyoruz. Tuğba ile 6 senedir çalışıyoruz. Daha alınacak çok yolumuz var. Bundan sonra daha organize, kurumsal ve bilimsel olarak yol alabileceğimizi düşünüyoruz. Başkalarının yaptığını yapabileceğimizi düşünüyorum. Neden olmasın? Yeter ki antrenmanlarımızı düzgün yapalım, planımızı ve hedefimizi düzgün tutalım. Tuğba bunları başarabilecek kapasitede bir sporcu. Ne hedef koyduysak hepsini başarabildik. Bu da Tuğba'nın iyi bir sporcu, yetenekli olduğunu ortaya koyuyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 500 konteynerli "Kore-Türkiye Dostluk Kenti"nin açılışı yapıldı
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 21'e düştü
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Öncü Keçeli atandı
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı
Engelli ve yaşlı depremzedelerin konteyner temizliği ve kişisel bakımı Vefa ekibinden

Benzer haberler

Türk atletizminin ilklere imza atan sporcusu Tuğba Danışmaz

Türk atletizminin ilklere imza atan sporcusu Tuğba Danışmaz

Cimnastikte sıradaki hedef kadınlarda takım halinde olimpiyat kotası

Türkiye, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bir "ilk"e imza attı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet