'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye'nin yeni rotası Antalya'da belirlenecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Vizyonu" kapsamında, "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" temasıyla düzenlenecek istişare toplantısı yarın Antalya'da başlayacak.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefini dünyaya duyurması, tüm kurumlara "Yeşil Kalkınma Vizyonu"nu işaret etmesi ve Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olmasıyla yeni bir döneme girildi.
Bu hedefler doğrultusunda ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismi 29 Ekim 2021'de "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirilirken, bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığı kurulmuş ve 11 bakanlık ile diğer kurumları bir araya getiren İklim Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştu.
Bakanlık, söz konusu hedefe ulaşılması konusunda çalışmalarını hızlandırarak, bağlı tüm birimlerinden yürüttükleri çalışmaları "Yeşil Kalkınma Vizyonu" doğrultusunda güncellemelerini istedi.
Bu kapsamda tüm bakanlık birimleri ve teşkilatları Antalya'da yapılacak istişare toplantısı için hazırlıklarını tamamladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" temasıyla yapılacak toplantı, Antalya'da 2 gün sürecek.
Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulunda Türkiye'nin Yeşil Kalkınma hamlesini tüm dünyaya ilan ettiği günden bu yana yapılan en kapsamlı toplantı olma özelliğini taşıyor.
Toplantı, yarın Bakan Kurum'un açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili tüm kuruluşların üst düzey yöneticileri, bugüne kadar gerçekleştirdikleri tüm çalışmalara ilişkin Kurum'u bilgilendirecek. Yeni vizyon doğrultusunda güncellenen çalışma planları istişareye açılacak, soru-cevap formatında yapılacak "serbest kürsü" bölümüyle istişareler tamamlanacak.
Sonuç bildirgesi pazar günü kamuoyuyla paylaşılacak
Toplantıda, "Yeşil Kalkınma Vizyonu" doğrultusunda, 2022 ve 2023 hedeflerinin müzakerelerine ağırlık verilecek.
İklim değişikliği, emisyon, atık, geri dönüşüm, depozito, enerji, finans, ulaşım, yeşil teknoloji, yeşil alanlar, çevre dostu konut ve araçlar, akıllı şehirler, yerel yönetimlerle iş birliği gibi onlarca konuda Yeşil Kalkınma hedefine doğru rota oluşturulacak.
Sunum, istişare, serbest kürsü ve müzakere bölümlerinin tamamlanması sonrası tüm birimlerin katılımıyla sonuç bildirgesi hazırlanacak. Bildirge, 6 Şubat Pazar günü Bakan Kurum tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.