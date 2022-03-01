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Gündem, Çevre

Van'da 3 bin rakımlı rüzgar enerjisi santralinde 50 bin haneye elektrik üretiliyor

Van'ın Gevaş ilçesinde 3 bin rakımda kurulan rüzgar enerjisi santraliyle (RES) 50 bin haneye yetecek enerji üretimi yapılıyor.

Mesut Varol, Özkan Bilgin   | 01.03.2022
Van'da 3 bin rakımlı rüzgar enerjisi santralinde 50 bin haneye elektrik üretiliyor Fotoğraf: Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı

Van

"Güneş şehri" anlamına gelen "Tuşba" adıyla yıllarca Urartu Krallığı'na başkentlik yapan Van, güneş enerjisinin ardından rüzgar enerjisi üretimiyle de yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanıldığı illerden biri haline geldi.

Yüksek dağların arasındaki derin vadileriyle rüzgardan enerjinin üretilebileceği en verimli şehirler arasında gösterilen Van'ın bu potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 14 rüzgar türbininin yer aldığı RES kuruldu. 

Üç yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından lisansın verilmesiyle FİBA Holding tarafından Gevaş ilçesindeki Kuskunkıran Geçidi'nde kurulan santralde geçen yıl enerji üretimine başlandı.

"En yüksek türbinimiz 3 bin rakımda" 

Santralin İşletme Müdürü Rıza Sarısaç, AA muhabirine, proje kapsamına tüm türbinlerin kurulduğunu ve santralin devreye alındığını söyledi. 

Projenin hayata geçirildiği bölgenin rüzgar enerjisi üretimi için en uygun yerlerden biri olduğunu belirten Sarısaç, "Buranın tercih edilmesinin sebeplerinden biri rakım olarak yüksek olması. En yüksek tribünümüz 3 bin rakımda. Burası Türkiye'nin en doğusunda ve ülkenin en yüksek rakımındaki enerji santralidir. Rüzgar konusunda çok verimli bir bölge. Yüksek bir noktada yer alması rüzgarı daha iyi almasını sağlıyor. Bu da enerji üretimine iyi katkı sağlıyor." diye konuştu.

"Son teknoloji kullanıldı"

Sarısaç, santralde 23 kişinin istihdam edildiğini dile getirerek, "Yüksekte olduğumuz için kar yağışı çok oluyor. Tipi sürekli yollarımızı kapatıyor. Özel bir iş makinesiyle sahaya çıkıyoruz. 50 megavat gücü var. Uygun rüzgarda 50 bin haneye yetecek kadar anlık elektrik üretebiliyoruz. Santralimiz bu bölgede ilk. Son teknoloji kullanıldı. Meydana gelen arızaya anında müdahale edilebilir özelliği var." ifadelerini kullandı.

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