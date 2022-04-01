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Kurumsal Haberler, Çevre

Türkiye'nin ilk Çevre Haberleri Editörlüğü yayın hayatına başladı

Anadolu Ajansı (AA), dünyada her geçen gün daha da ciddileşen iklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı, çevre konularına yönelik toplumsal farkındalığı artırma sorumluluğu ve bilinciyle Çevre Haberleri Editörlüğünü hayata geçirdi.

Gülseli Kenarlı   | 01.04.2022
Türkiye'nin ilk Çevre Haberleri Editörlüğü yayın hayatına başladı

İstanbul

Çevre alanında dünyada öne çıkan haber ajansı olma hedefindeki AA'nın bugün yayına başlayan Çevre Haberleri Editörlüğü, iklim konusunda özel haberler, detaylı dosyalar, analizleri takipçileriyle paylaşacak.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Yeşilhat'ın, ilerleyen yıllarda küresel alanın en önemli gündem maddesini oluşturacak iklim değişikliği ve çevre hususlarında AA'nın uluslararası yüzü olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeşilhat kapsamında faaliyete geçirdiğimiz Çevre Editörlüğümüzle de dünya genelinde bu alanda yaşanan gelişmeleri uzman editör ve muhabirlerimizle takip ve servis edeceğiz. Uzun vadede hedefimiz, iklim değişikliği ve çevre denildiğinde dünyada akla gelen ilk haber ajansı olmak. Bu hedefimiz doğrultusunda yeni medya araçlarını da kullanarak küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre alanında hem sorunları hem de çözüm önerilerini gündeme getirerek bu konuda küresel düzeyde farkındalığı artıracağız."

İstanbul merkezli ve “Yeşilhat” adlı birim, iklim değişikliği, küresel ısınma, kirlilik, sıfır atık, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, yeşil enerji gibi çevre alanında birçok konuyu bütün detaylarıyla ve çözüm önerileriyle birlikte ele alıyor.

AA, bir ilke daha imza atarak editörlüğün yeni medya alanındaki yüzü "Yeşilhat" adlı projeyi de bugün takipçileriyle paylaşıyor.

"Yeşilhat" sayfasına "www.aa.com.tr/tr/yesilhat" adresinden ulaşılabilecek.

AA aboneleri, Yeşilhat haberlerine "Çevre" bülteninden ücretsiz erişebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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