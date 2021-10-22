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Ekonomi, Çevre

OECD ülkelerinin çoğunluğu kömür santralleri için ihracat kredilerine son verecek

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), üye ülkelerin çoğunluğunun kömürle çalışan termik santrallere verilen ihracat kredisi desteğini sona erdirmeyi kabul ettiğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 22.10.2021
OECD ülkelerinin çoğunluğu kömür santralleri için ihracat kredilerine son verecek

Berlin

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden (OECD) yapılan açıklamada, Türkiye, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, İngiltere ve ABD’nin kömürle çalışan termik santrallere ihracat kredisi sağlamayı bu ay sonunda durduracağı belirtildi.

Söz konusu uzlaşmanın yasal açıdan bağlayıcılığı olmayan güven üzerine kurulu bir uzlaşma olduğuna vurgu yapılan açıklamada, uzlaşmanın iklim değişikliğine karşı mücadeleyi desteklemek için kasım ayında İskoçya'da yapılacak 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) bağlamında kabul edildiği ifade edildi.

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