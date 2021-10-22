Dolar
9.61
Euro
11.18
Altın
1,788.35
ETH/USDT
3,960.80
BTC/USDT
60,858.00
BIST 100
1,479.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşuyor
logo
Dünya, Çevre

Mozambik'te dişi fillerin çoğunun dişsiz doğmasının sebebi kaçak avlanma olabilir

Araştırmacılar, Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Mozambik'te dişi fillerin büyük bir çoğunluğunun, kaçak avlanma nedeniyle dişsiz doğduğunu belirtti.

Emel Öz   | 22.10.2021
Mozambik'te dişi fillerin çoğunun dişsiz doğmasının sebebi kaçak avlanma olabilir

Ankara

CNN'deki habere göre, bilim insanları, Mozambik'teki Gorongosa Milli Parkı'ndaki dişi fillerin önemli bir kısmının dişsiz doğmasının, ülkedeki iç savaş sırası ve sonrasında fillerin dişleri için vahşice öldürülmesine evrimsel bir tepki olduğunu belirtti.

Gorongosa Milli Parkı'ndaki veriler ve parktaki eski video görüntülerinin analizi, dişsiz dişi fillerin oranının 1972-2000 döneminde üç kattan fazla arttığını ortaya koydu.

Araştırmada 28 yıllık dönemde dişsiz dişilerin hayatta kalma olasılığının, dişleri olanlara göre beş kat daha fazla olduğu belirtilerek, Gorongosa'da 1970'lerde dişi fillerin yüzde 18,5'inin dişsiz doğduğu, bu rakamın otuz yıl sonra yüzde 51'lere çıktığı kaydedildi.

Idaho Üniversitesi Vahşi Yaşam Bilimleri Bölümünden araştırmacı Ryan Long, fil popülasyonunun söz konusu dönemde yaklaşık 2 binden 250'lere düştüğüne işaret ederek, "Savaş sırasında Gorongosa, çatışmanın coğrafi merkeziydi. Bölgede çok sayıda asker vardı. Silah ve mühimmat satın almak için filleri öldürdüler. O dönem kaçak avcılık seviyesi oldukça yüksekti." ifadesini kullandı.

Dişsiz dişilerin sağ kalma olasılığının çok daha yüksek 

Çalışmanın yazarlarından Long, dişsiz dişilerin sağ kalma olasılığının çok daha yüksek olması nedeniyle genlerini bir sonraki nesile aktarmak için çok daha büyük potansiyele sahip olduklarını vurguladı.

Dişilerde iki X kromozomunun olması nedeniyle bunlardan biri mutasyona uğramazsa, taşıdığı genlerin hala normal şekilde çalışacağına ve filin sağlıklı olacağına işaret eden Long, ancak erkeklerin sadece bir X kromozomu olduğu için bu mutasyonun onu miras alan tüm erkekler için ölümcül olacağını belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'deki araştırmaya göre Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda yüzde 90,7 etkili
Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları en üst seviyeye ulaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Romanya nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşti
Avustralya'nın Melbourne kentinde 'dünyanın en uzun tam kapanması' sona erdi

Benzer haberler

Mozambik'te dişi fillerin çoğunun dişsiz doğmasının sebebi kaçak avlanma olabilir

Mozambik'te dişi fillerin çoğunun dişsiz doğmasının sebebi kaçak avlanma olabilir

Afrikalı iş insanları İstanbul'da yeni ortaklarını arıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika ziyaretlerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika için 'birlikte kalkınma ve kazanma' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika için 'birlikte kalkınma ve kazanma' vurgusu
Türkiye'nin Afrika'da etkisi artıyor

Türkiye'nin Afrika'da etkisi artıyor
Emine Erdoğan: Anadolu'nun bilgelik kapılarını Nijeryalı kardeşlerimize açacağız

Emine Erdoğan: Anadolu'nun bilgelik kapılarını Nijeryalı kardeşlerimize açacağız