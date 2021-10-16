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Gündem, Çevre

Marmara Denizi'nin küresel iklim değişikliği ve kirliliğe bağlı ısındığı belirtildi

Marmara Çevresi İzleme Projesi Yöneticisi hidrobiyolog Mehmet Levent Artüz, küresel iklim değişikliği ve kirliliğe bağlı olarak Marmara Denizi'nin ısındığını söyledi.

Gökhan Zobar   | 16.10.2021
Marmara Denizi'nin küresel iklim değişikliği ve kirliliğe bağlı ısındığı belirtildi

Edirne

Edirne Kent Konseyi ev sahipliğinde Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyleri Platformu 27. Genel Kurulunda "İklim Krizi ve Denizler" başlıklı sunum yapan Artüz, iklim krizinin denizleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Türkiye'nin üç tarafını çevreleyen 4 farklı karakterde denizin bulunduğunu ifade eden Artüz, bunlardan Marmara'nın farklı özgün bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Küresel ısınmaya bağlı olarak kara ve denizlerde sıcaklıkların arttığına dikkati çeken Artüz şöyle devam etti:

"Küresel iklim krizi dediğimiz zaman kuraklık bazlı olarak hava sıcaklığının artmasından bahsediyoruz. Aynı oranda bir doğal klima ortamı olan denizlerde de sıcaklıklar artıyor. Ancak Marmara Denizi özelinde baktığımızda yine kirlenme bazlı olarak küresel ısınmanın iki buçuk katı kadar artan su sıcaklıklarına rastlıyoruz. Niye? Çünkü biz Marmara Denizi'ni kirletirken askıdaki katı madde miktarını artırıyoruz. Yani Marmara Denizi'nin bulanıklığı artıyor. Siyah bir kabın içinde güneşin altına bıraktığımız su gibi Marmara Denizi ısınıyor."

Artüz, Marmara Denizi'ndeki sıcaklık artışının biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Marmara'da 2000'li yıllardan beri atmosferik farklılıklar görüldüğünü aktaran Artüz şunları kaydetti:

"Isınma, küresel ısınmadan iki buçuk kat önünde gidiyorsa, demek ki iki buçuk kat atmosferde ve global olarak ne olacağını çok kaba bir şekilde modelleyebiliriz. Söylenen 1 derecelik bir artışta tür çeşitliliğinin belirli bir oranla azalacağı. Ama Marmara Denizi’nin üst su sıcaklığını 2,5 derece arttırdığımızda ticari öneme sahip balıklardan bakalım, 124 tane farklı türden pat diye sıfıra geliyoruz. Şu anda Marmara Denizi’nin ısınan üst su kütlesinde Marmara Denizi’ne özgü olan bir türe rastlamak mümkün değil. Sadece göçmen türler mevcut. Eğer böyle giderse ve biz yaptıklarımıza böyle devam edersek çok kısa süre sonunda Karadeniz’i de Marmara Denizi gibi kaybedeceğiz."

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