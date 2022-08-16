Dolar
17.93
Euro
18.24
Altın
1,776.04
ETH/USDT
1,883.60
BTC/USDT
23,899.00
BIST 100
2,913.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Çevre

Küresel petrol şirketlerinin iklim senaryoları Paris Anlaşması hedefleriyle uyumsuz bulundu

Küresel petrol şirketleri bp, Shell ve Equinor'un karbonsuzlaşma senaryolarının, Paris Anlaşması'nın iklim hedefleriyle uyumsuz ve tutarsız olduğu tespit edildi.

Nuran Erkul Kaya   | 16.08.2022
Küresel petrol şirketlerinin iklim senaryoları Paris Anlaşması hedefleriyle uyumsuz bulundu

Istanbul

Araştırma kuruluşu Climate Analytics tarafından yürütülen ve Nature Communications'da yayımlanan hakemli makaleye göre, araştırmacılar 2020-2021 yıllarında karbonsuzlaşma hedeflerine yönelik açıklanan 6 kurumsal senaryoyu analiz etti.

Söz konusu 6 senaryo arasında, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2, bp'nin 2, Shell'in 1 ve Equinor'un 1 senaryosu yer aldı.

Buna göre, küresel sıcaklık artışı, Equinor'un "Yeniden Dengeleme" senaryosunda 2060'ta sanayi öncesi seviyeye göre 1,73 derece, bp'nin "Hızlı" senaryosunda 2058'de 1,73 derece, Shell'in "Gökyüzü" senaryosunda 1,81 derece ve IEA'nın "Sürdürülebilir Kalkınma" senaryosunda 2056'da 1,78 dereceyle zirve yapabileceği hesaplandı.

Sadece IEA Sıfır Emisyon 2050 senaryosunun Paris Anlaşması kriterleriyle uyumlu olduğu tespit edildi.

Çalışmanın yazarlarından Robert Brecha, analizin bulgularına ilişkin değerlendirmesinde, "Değerlendirdiğimiz senaryoların çoğu, ısınmayı 1,5 derece bir yana 2 derecenin altında sınırlayamadığı ve 1,5 derece sınırını önemli bir farkla aşacağı için Paris Anlaşması ile tutarsız olarak sınıflandırılıyor. Paris Anlaşması'ndaki ısınma sınırını başarmak için enerji sisteminin dönüşümü kritik öneme sahip ve karar vericilerin sağlam ve şeffaf bilimsel değerlendirmelere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Climate Analytics Üst Yöneticisi (CEO) Bill Hare ise fosil yakıt şirketlerinin 1,5 derecelik sıcaklık artışı limitini korumaya çalışırken petrol ve gaz yakılmaya devam edilebileceğini iddia ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fosil yakıt şirketleri buna gerekçe olarak da kendi senaryolarını gösteriyorlar. Ancak araştırmamız, senaryolarının Paris Anlaşması'nı tahrip edeceğini gösteriyor. 1,5 derecelik ısınmayı geçici olarak aşmak bile feci etkilere yol açacak ve iklim değişikliğine uyum sağlama yeteneğimizi ciddi şekilde zayıflatacaktır."

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında küresel çaba ortaya konulmasını hedefleyen ilk anlaşma olan Paris Anlaşması kapsamında, küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin oldukça altında tutulması ve mümkünse 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefleniyor. Bu hedeflerin başarılabilmesi için ülkelerin, sera gazı emisyonlarında büyük ölçüde düşüş sağlamasına ihtiyaç duyuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye, 1999 depreminden ders çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy'u kabul etti
Karabük'te tünelde alev alan tankerdeki yangın söndürüldü

Benzer haberler

Küresel petrol şirketlerinin iklim senaryoları Paris Anlaşması hedefleriyle uyumsuz bulundu

Küresel petrol şirketlerinin iklim senaryoları Paris Anlaşması hedefleriyle uyumsuz bulundu

İklim değişikliği kaynaklı doğal afetler bulaşıcı hastalıkların şiddetini artırıyor

"İklim Kutusu" ile iklim değişikliğine dikkat çekiyorlar

Temmuz ayında birçok ülke iklim değişikliğinin etkileriyle boğuştu

Temmuz ayında birçok ülke iklim değişikliğinin etkileriyle boğuştu
İklim değişikliği Kuzey Kutup canlılarının yaşam alanını tehdit ediyor

İklim değişikliği Kuzey Kutup canlılarının yaşam alanını tehdit ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet