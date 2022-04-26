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Çevre

Kamara Deresi'nden alınan atık su örneklerinin analizleri yapıldı

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'ne akan atık sudan alınan numunede herhangi bir ağır metal ve benzeri tehlikeli bir kirletici parametreye rastlanmadığını bildirdi.

Mesut Karaduman   | 26.04.2022
Kamara Deresi'nden alınan atık su örneklerinin analizleri yapıldı

Tekirdağ

Müdürlükten yapılan açıklamada, Kamara Deresi'ne kırmızı renkli atık sularını verdiği tespit edilen geri dönüşüm tesisinden 16 Nisan'da alınan atık su numunesinin analizlerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Analiz sonuçlarına göre dereye verilen atık suda 17 parametre analiz edilmiş ve bunlardan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ile Askıda Katı Madde (AKM) parametreleri olmak üzere iki parametrenin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen deşarj standartlarını aştığı tespit edilmiştir. Atık suda herhangi bir ağır metal ve benzeri tehlikeli bir kirletici parametreye rastlanılmamıştır."

Kamara Deresi'nin renk değiştirmesi üzerine 10 gün önce İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri dereden incelenmek üzere numune almıştı.

Dereye atık suyunu bırakarak nehrin renginin değişmesine sebep olan tesise 1 milyon 799 bin lira ceza uygulanmış ve tesis süresiz faaliyetten men edilmişti.

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