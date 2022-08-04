Dolar
17.96
Euro
18.31
Altın
1,773.69
ETH/USDT
1,626.20
BTC/USDT
22,900.00
BIST 100
2,723.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Çevre

Hindistan hükümeti, 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine yönelik iklim planını onayladı

Hindistan’da kabine, 2070 yılına kadar “net sıfır” karbon emisyonunu gerçekleştirmeye yönelik yeni iklim planını onayladı.

Şeyma Uzundere   | 04.08.2022
Hindistan hükümeti, 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine yönelik iklim planını onayladı

Bengaluru

Hindistan hükümeti, 2021'de İskoçya’nın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) ilan ettiği karbon emisyonunu azaltmaya ilişkin hedeflerine yönelik eylem planını hayata geçirdi.

Kabinenin onayladığı iklim planı kapsamında Hindistan karbon emisyonunu 2030'a kadar yüzde 45 azaltmayı ve 2070'e kadar da “net sıfır” karbon hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Net sıfır emisyon, insan faaliyeti nedeniyle atmosfere salınan karbondioksit, metan, azot gibi gazların miktarının yeryüzü tarafından doğal olarak emilen sera gazı miktarıyla dengelenmesi ve karbonun nötr olması anlamına geliyor.

"Net sıfır emisyon" kavramı ilk olarak 2015’te imzalanan Paris Anlaşması’nda kullanılırken, bu kapsamda küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için verilen taahhütler kapsamında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen ülke sayısı giderek artış gösterdi.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başsavcılık: 2022-KPSS Lisans oturumu soruşturmasında dijital materyal ile soru kitapçıklarına el konuldu
Antalya'da tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 turist kurtarıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Eynesil sahilini kirletenler hakkında suç duyurusu
FETÖ'nün 'Askeri Casusluk' kumpas davası açıldı
Mehmetçik, Karabağ'ın mayınlardan temizliğinde Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor

Benzer haberler

Hindistan hükümeti, 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine yönelik iklim planını onayladı

Hindistan hükümeti, 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine yönelik iklim planını onayladı

Maymun çiçeğinden Asya'da ilk ölüm Hindistan'da kaydedildi

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde her yıl 10 bin çocuk kayboluyor

Hindistan'da 39 öğrenciyi tek şırıngayla aşılayan sağlık çalışanı gözaltına alındı

Hindistan'da 39 öğrenciyi tek şırıngayla aşılayan sağlık çalışanı gözaltına alındı
Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi
Rusya, Avrupa petrol piyasasındaki kayıplarını Çin ve Hindistan ile telafi ediyor

Rusya, Avrupa petrol piyasasındaki kayıplarını Çin ve Hindistan ile telafi ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet