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Dünya, Çevre

Grönland’daki buzulların zirvesine ilk kez yağmur yağdı

Esin Eşkinat Sayılgan   | 20.08.2021
Grönland’daki buzulların zirvesine ilk kez yağmur yağdı

New York

Grönland’daki buzullarının zirvesine ilk kez yağmur yağdığı açıklandı.

ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi, 15 Ağustos'ta Grönland’da 3 bin 216 metre yüksekliğindeki bir bölgeye birkaç saat boyunca yağmur yağdığını duyurdu.

Sıcaklığın donma noktasının altına nadiren indiği bölgede, bunun kayıtlara geçen ilk yağmur olduğu belirtildi.

Yağmur, bölgedeki buzul örtüsünün en son büyük “erime olayına” denk geldi. Bölgede temmuz ayı içinde iki büyük erime yaşandığını bildiren bilim insanları, yağmurun yağdığı gece 872 bin kilometrekare alanda erime yaşandığını belirtti.

Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle kutup bölgesinin dünyanın geri kalanından iki kat fazla ısındığını belirtiyor. Küresel ısınma, dünyada sıcaklıkları ortalama 1 derece yükseltirken, kutuplarda sıcaklık iki derece arttı. Isınma nedeniyle buzulların erimesi deniz seviyesinin yükselmesine neden olarak kıyılardaki yerleşimleri tehdit ediyor.

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