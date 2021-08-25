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Ekonomi, Çevre

ECB Başkan Yardımcısı De Guindos: İklim değişikliğine karşı hızlı önlemler alınmalı

Avrupa Merkez Bankası'nın Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, iklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde adım atılmazsa bunun orta vadede ekonomide önemli olumsuz etkileri olacağını belirtti.

Şenhan Bolelli   | 25.08.2021
ECB Başkan Yardımcısı De Guindos: İklim değişikliğine karşı hızlı önlemler alınmalı

Madrid

De Guindos, İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde katıldığı "Avrupa Yaz Kursları" adlı seminerde yaptığı konuşmada, "İklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde önlem alınmazsa, 20 yıllık bir zaman diliminde şirketlerin ve bankaların ödeme gücü üzerindeki etkisi önemli olabilir." dedi.

Ekonomide iklim değişikliğinin sonuçlarının doğal afetlerle çok daha fazla görünür olduğunu vurgulayan De Guindos, "kömüre dayalı bir ekonomiden daha temiz bir ekonomiye geçişin gerekliliğini" savundu.

İklim değişikliğine karşı mücadelede önceliği hükümetlerin alacağı kararların belirleyeceğini, ECB'nin eylem planının sadece destekleyici olacağını ifade eden De Guindos, geç kalınması durumunda "ekonomideki olumsuz etkilerin kısa vadeden çok orta vadede daha görünür düzeye çıkabileceği" uyarısında bulundu.

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ECB Başkan Yardımcısı De Guindos: İklim değişikliğine karşı hızlı önlemler alınmalı

ECB Başkan Yardımcısı De Guindos: İklim değişikliğine karşı hızlı önlemler alınmalı