Dolar
9.04
Euro
10.43
Altın
1,760.42
ETH/USDT
3,501.80
BTC/USDT
56,222.00
BIST 100
1,416.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Çevre

Dünya nüfusunun en az yüzde 85'i iklim değişikliğinden etkilendi

Dünya nüfusunun en az 85'inin "insan-kaynaklı" iklim değişikliğinin sonuçlarından etkilendiği belirtildi.

Selen Temizer   | 12.10.2021
Dünya nüfusunun en az yüzde 85'i iklim değişikliğinden etkilendi

Brüksel

İngiltere merkezli Nature Climate Change Dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, araştırmacılar, küresel ısınmayla bağlantılı olabilecek olaylara ilişkin 100 binden fazla çalışmayı analiz etti.

Analizi fosil yakıt kullanımı ve diğer karbon emisyonu kaynaklarının neden olduğu sıcaklık ve yağış değişimleri veri seti ile eşleştiren araştırmacılar, aşırı uçlarda cereyan eden olaylarla insan faaliyetleri arasında sağlam bir bağlantı kurdu.

Mahsul kıtlığı, seller, ısı dalgaları gibi olaylara odaklanan kombine araştırmalar sonucunda küresel ısınmanın dünyadaki kara alanının yüzde 80'ini etkilediği sonucuna varıldı.

Raporun yazarlarından, Almanya'daki Mercator Araştırma Enstitüsünde Küresel Ortak Kaynaklar ve İklim Değişikliği araştırmacısı Max Callaghan'ın “İklim değişikliğinin toplumlarımızı ve ekosistemlerimizi nasıl etkilediğini belgeleyen devasa bir kanıt tabanımız var.” sözlerine yer verildi.

Callaghan ayrıca, ABD'den Güney Sudan'a kadar iklim değişikliğinin dünyanın hemen her yerinde görünür ve fark edilir olduğunu kaydetti.

Çalışmanın 31 Ekim-12 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde devlet liderleri, kamu ve özel sektör temsilcilerinin üst düzey katılımıyla gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) öncesinde yayınlanması dikkati çekti.

COP26, 2015'te imzalanan ve sera gazlarını azaltılmak, yenilenebilir enerji üretimine hız vermek, küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin "oldukça altına" indirmek, hatta 1,5 santigrat derece ile sınırlamak ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmeleri için yoksul ülkelere maddi yardım sağlamak gibi hedefler koyan Paris İklim Anlaşması'ndan bu yana alınan yolun değerlendirileceği ilk zirve olacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, CureVac'ın Kovid-19 aşısının değerlendirme sürecini durdurdu
Dünya Kovid-19'la mücadelede ikinci kışa giriyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 714 bini geçti
Kovid-19 Rehberi'nde hamileler için "aşı" güncellemesi yapıldı
Rusya Sağlık Bakanı, Kovid-19 vakalarının son 1 haftada yüzde 16 arttığını belirtti

Benzer haberler

Dünya nüfusunun en az yüzde 85'i iklim değişikliğinden etkilendi

Dünya nüfusunun en az yüzde 85'i iklim değişikliğinden etkilendi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan küresel sorunlara karşı uluslararası iş birliği çağrısı

Enerji krizi, emisyon krizine yol açabilir

Bakan Kurum: Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız

Bakan Kurum: Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız
Uluslararası sağlık uzmanlarından iklim değişikliğiyle mücadele için reçete

Uluslararası sağlık uzmanlarından iklim değişikliğiyle mücadele için reçete
Google, iklim değişikliğini inkar eden reklamları kaldıracak

Google, iklim değişikliğini inkar eden reklamları kaldıracak