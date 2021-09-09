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Gündem, Çevre

Beyşehir Gölü'ndeki milli parkın gün batımı görenleri büyülüyor

Türkiye'nin en büyük milli parklarından Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda güneşin batışı güzel görsel sunuyor.

Abdülhamit Yaşar   | 09.09.2021
Beyşehir Gölü'ndeki milli parkın gün batımı görenleri büyülüyor Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar/AA

Konya

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın günübirlik ziyaretçileri ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezip daha yakından görme imkanı bulurken, dünyada gurup vaktinin en güzel izlendiği yerler arasında gösterilen Beyşehir'den güneşin batışını izlemeden yöreden ayrılmıyorlar.

Göl kıyısına gelen ziyaretçiler, ilçede kartpostallık görüntüler oluşturan gün batımını hayranlıkla izlerken bu anları cep telefonlarıyla da kaydediyor. Çekilen görsel ve fotoğraflar sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, takipçilerden beğeni alıyor.

Güneşin battığı anlarda göl yüzeyine yansıyan kızıl renk dikkat çekiyor.

Ziyaretçiler, gölde gün batımı anlarında gezintiye çıkan yatlar, limanlarına dönüş yapan balıkçı tekneleri ile deniz bisikletleriyle güneşin batışını aynı anda görsel olarak izleyip kadrajlarına sığdırabiliyor.

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