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Dünya, Cemal Kaşıkçı

New York'taki kütüphaneden Kaşıkçı'ya 'Özgürlük Yazarı' ödülü

New York'taki Mercantile Kütüphanesi, ekim ayında İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'ya "Özgürlük Yazarı" ödülü verdi.

Dildar Baykan   | 07.05.2019
New York'taki kütüphaneden Kaşıkçı'ya 'Özgürlük Yazarı' ödülü

New York

New York'un Manhattan bölgesinde bulunan Mercantile Kütüphanesi, ekim ayında İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'ya "Özgürlük Yazarı" ödülü verdi.

Mercantile Kütüphanesi Müdürü John Faherty, yaptığı açıklamada, 2019 Harriet Beecher Stowe Özgürlük Yazarı Ödülü'ne Kaşıkçı'nın layık görüldüğünü duyurdu.

Faherty, "Cemal Kaşıkçı'nın hayatını ve işini tebrik etmek buruk ama haklı bir gurur. Gazeteciliğin bazı çevrelerde abluka altına alındığı bir zamanda, gerçek ve netliğin önemini yad etmek için daha iyi bir yol düşünemeyiz." ifadelerini kullandı.

Ödül töreni 25 Haziran'da kütüphanede düzenlenecek.

Ödülü Kaşıkçı adına Washington Post gazetesi editörü Karen Attiah alacak.

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