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Yıldız Teknopark'taki iki şirket hızlı büyüyen şirketler listesine girdi

Yıldız Teknopark’ta faaliyet gösteren iki şirket, 2019'un en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği "Deloitte Technology Fast 500 EMEA" listesine girdi.

Tolga Yanık   | 20.08.2020
Yıldız Teknopark'taki iki şirket hızlı büyüyen şirketler listesine girdi

İstanbul

Yıldız Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı son Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi çalışmasında genel sıralamada tüm Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında Türkiye'nin en başarılı teknoparkı seçilen Yıldız Teknopark'ın bünyesinde yer alan iki şirket en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer aldı.

Deloitte'un yaptığı, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan ve global olarak 2019'un en hızlı büyüyen teknoloji firmalarının belirlendiği "Deloitte Technology Fast 500 EMEA" listesine Yıldız Teknopark'ta faaliyet gösteren FBT Teknolojileri ve Mobven Teknoloji de girdi.

Listede 100'üncü sırada yer alan FBT Türkiye, bir teknoloji ve algoritmik borsa şirketi olarak öne çıkıyor. 2019'da yüzde 1.291 büyüme kaydeden girişim, blockchain platformlarında döviz dağıtımı, pazar oluşturmaya yönelik araçlar üretiyor ve sunduğu finansal yazılımlar ile 3D güvenli banka ödemelerine alt yapı sağlıyor.

Mobven ise 2019'da yüzde 246 büyüme ile listede 407'inci sırada yer aldı. Geçmişte Momentum, Capture ve HesapAL gibi servisler ile öne çıkan şirket, Asseco South Eastren Europe grup firması Payten tarafından geçen yıl satın alınmıştı. Mobven, hava yolu şirketlerinden bankalara, telekom şirketlerinden e-ticaret platformlarına kadar pek çok farklı alanda çalışmalar yürütüyor.

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Yıldız Teknopark'taki iki şirket hızlı büyüyen şirketler listesine girdi