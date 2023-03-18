Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,815.80
BTC/USDT
27,421.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi’nde düzenlenen 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'nde konuşuyor.
logo
Teknoloji

Yetenekleri artan yeni İlter, "dron avına" başlıyor

Koordinat yanıltma (spoofing) özelliğiyle dünyadaki sayılı ürün arasında yer alan İlter Drone Tespit ve Engelleme Sistemi'nin değişen tehditlere göre geliştirilen yeni modeli ilk kez envantere girdi.

Göksel Yıldırım  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Yetenekleri artan yeni İlter, "dron avına" başlıyor Kaynak: Boğaziçi Savunma Teknolojileri

Ankara

Son yıllarda artan dron tehditlerine karşı tedbirler geliştiren Boğaziçi Savunma Teknolojileri, "İlter" ismi verilen ürünle otonom, akıllı, pasif çalışan ve insan sağlığına zarar vermeyen çözümler ortaya koyuyor.

Güvenlik güçlerince 3 yıldır kullanılan İlter, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayak bastığı her yerde görev yaptı. İlter, aralarında Libya, Azerbaycan, Pakistan, Endonezya ve Irak'ın bulunduğu ülkelere ihraç edildi.

Sistem pasif şekilde çalışıyor. Herhangi bir dron tespit ettiğinde ona ait frekansları karıştırarak engelleme yapıyor. İlter, radar entegrasyonuyla otonom ya da uzaktan kontrollü tüm dronları tespit edebiliyor. Spoofing (koordinat yanıltma) özelliği sayesinde de otonom uçan araçların sahte bir sinyalle hedefine ulaşması engelleniyor.

Tehditlere geçit vermedi

Boğaziçi Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlter'in son 3 yıldır sahada 7 gün 24 saat görev yaptığını ve koruduğu hiçbir yerleşkeye bugüne kadar saldırı yapılamadığını söyledi.

Değişen tehditlere karşı koyabilmek için İlter'i sürekli geliştirdiklerini anlatan Aslan, bu çabalar sonunda ortaya çıkan ve yeni yetenekler kazandırılan İlter J250'nin ilk teslimatını yaptıklarını bildirdi.

İlter J250 modelinin daha güçlü çıkış gücüne sahip olmakla beraber yenilenen teknolojisiyle kullanıcıya çok daha fazla imkan sunduğunu dile getiren Aslan, yeni modelde standart ISM frekans bantlarının dışında gelen tehditlere de koruma sağladıklarını belirtti.

Silahları artıyor, ihracatı sürüyor

İlter'in gelişen modellerine radar ve optik entegrasyonunu tamamladıklarını kaydeden Aslan, "İlter'in karşı tedbirlerine fiziksel imha yöntemlerini de ekliyoruz. Bunların üretimleri tamamlandı ve entegrasyon çalışmalarına başlandı. Tespit ettiğimiz dronları lazer silahı ve 40 milimetre mühimmat kullanarak da etkisiz hale getirebileceğiz." dedi.

Ürün geliştirmenin yanında ihracat faaliyetlerinin de yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Fatih Aslan, "Son olarak Endonezya ile ihracat sözleşmemiz olmuştu. Sudan bir süredir İlter ile yakından ilgileniyordu. Yürüttüğümüz görüşmeleri tamamladık ve Sudan ile ihracatlarımıza bir yenisini ekledik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genç işletmeci konaklama tesisini aynı kaderi paylaştığı depremzedelere açtı
Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmelerinde tarafların ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı
Diyanet, 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş’taki tekstil fabrikaları ayağa kalkmaya çalışıyor

Benzer haberler

Yetenekleri artan yeni İlter, "dron avına" başlıyor

Yetenekleri artan yeni İlter, "dron avına" başlıyor

Depremle zemini yaklaşık 1,5 metre çöken tesisler gölün içinde kaldı

İskenderun'da ağır hasar gören evler dronla görüntülendi

Zemindeki sıvılaşma binanın giriş katını yutmuş

Zemindeki sıvılaşma binanın giriş katını yutmuş
Depremde meydana gelen heyelanda evlerin toprak altında kaldığı mezra dron ile görüntülendi

Depremde meydana gelen heyelanda evlerin toprak altında kaldığı mezra dron ile görüntülendi
Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda depremle oluşan hasar havadan görüntülendi

Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda depremle oluşan hasar havadan görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet