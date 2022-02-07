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Teknoloji

Yerli imkanlarla üretilen kontrol botu, Yunanistan deniz yan hududunda göreve başladı

Sahil Güvenlik Komutanlığının kullanımı için yerli imkanlarla üretilen Kontrol Bot-5 (KB-5), Türkiye - Yunanistan deniz yan hududunda göreve başladı.

Gökhan Balcı   | 07.02.2022
Yerli imkanlarla üretilen kontrol botu, Yunanistan deniz yan hududunda göreve başladı

Edirne

Antalya'daki Ares Tersanesi'nde Yeni Tip Kontrol Bot Projesi kapsamında üretilen Kontrol Bot-5, 27 Ocak'ta Sahil Güvenlik Enez Karakol Komutanlığında konuşlanarak hizmete girdi.

12 metre boyundaki KB-5, 35 deniz mili maksimum sürate ulaşabiliyor. İktisadi sürati 24 deniz mili olan botun, radar, elektronik harita, termal kamera ve 450 beygir güç üreten 2 motoru bulunuyor.

Hamilton su jeti sistemi ve kurtarma platformuna sahip, 3 mürettebat ve 14 kazazede taşıma kapasiteli KB-5, ortalama 200 deniz mili seyir sığası ile zorlu deniz şartlarında görev icra edebilecek özelliklere sahip.

Enez'de hizmet vermeye başlayan KB-5, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine giren beşinci bot oldu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla botun kullanılmaya başlandığını duyurdu.

İba, paylaşımında, "Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen KB-5 kontrol tipi botumuz, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığımızın envanterine girmiş bulunuyor. Mavi Vatan'da kara sularımızda, dosta güven, düşmana korku salmaya devam. Milli hamlelerimizle gurur duymaya devam." ifadelerine yer verdi.

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