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Teknoloji

Yapay zeka uygulaması ChatGPT ilk yıl dönümünü kutluyor

ABD merkezli OpenAI'ın ChatGPT yapay zeka uygulaması piyasaya sürüldüğü tarihten 2 ay sonra 100 milyon kullanıcıyı aşarak en hızlı büyüyen uygulamalardan biri haline geldi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Yapay zeka uygulaması ChatGPT ilk yıl dönümünü kutluyor

Ankara

OpenAI tarafından geliştirilen ve komut üzerine metin, şiir hatta bilgisayar kodu yazabilen bir sohbet robotu olan ChatGPT, 30 Kasım 2022'de piyasaya sürülmesinin ardından birinci yıl dönümünü kutluyor.

AA muhabiri, sohbet robotunun bir yıl boyunca hem birçok ilerleme katettiği hem de birçok ülkenin ve kişinin eleştirilerinin hedefi olduğu süreci derledi.

Piyasaya sürülmesinden yalnızca 2 ay sonra 100 milyon kullanıcıyı aşarak en hızlı büyüyen uygulamalardan biri haline gelen ChatGPT, birçok başka uygulamaya da ilham verdi.

ChatGPT'nin ardından, Google'ın ana kuruluşu Alphabet, "Bard" ismini verdiği yeni teknolojisini tanıtırken X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ise "Grok" adlı yeni yapay zeka modelini duyurdu.

ChatGPT yeni özellikler kazandı

Zaman geçtikçe daha da geliştirilen robotun GPT-4 sürümü 14 Mart'ta devreye alındı. Önceki sürümde sadece yazı odaklı çalışan robot, görselleri de yorumlayabilecek şekilde geliştirildi ve bunun yanı sıra yeni sürümde robotun verdiği cevapların doğruluk oranı arttı.

OpenAI'den eylülde yapılan açıklamada ise ChatGPT'de yeni ses ve görüntü yeteneklerinin kullanıma sunulmaya başlanacağı bildirildi.

Yeni özellikler sayesinde kullanıcıların sesli görüşmelere katılabileceği ve sohbet robotundan sesli yanıt alabileceği belirtilirken ayrıca ChatGPT ile görüntülerin paylaşılabileceğinin de altı çizildi.

Yine aynı tarihlerde, uygulamanın internetten yeni bilgiler edinerek kendini güncelleyebileceği ve artık 2021 öncesi verilere bağlı kalmayacağı duyuruldu.

Yeni ve daha güçlü "GPT-4 Turbo" yapay zeka modeli 6 Kasım'da duyurulurken eski sürümlerde 3 bin kelimeye kadar girdi kabul edildiği ancak GPT-4 Turbo'nun, 300 sayfaya kadar uzunluktaki girdiyi alabileceği aktarıldı.

OpenAI, davalarla karşı karşıya kaldı

Öte yandan, ChatGPT'ye ve yapay zekanın hızlı gelişimine ilişkin endişeler de arttı.

İtalya Verileri Koruma Ajansı, martta, OpenAI'ın ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatırken uygulamaya erişimi geçici olarak durdurdu.

Ajanstan yapılan açıklamada, İtalyan kullanıcıların kişisel verilerini yasa dışı şekilde topladığı belirtilen ChatGPT'ye İtalya'nın gizlilik standart ve düzenlemelerindeki gereklilikleri karşılayana dek erişimin geçici olarak engellendiği bildirildi.

Kanada Gizlilik Denetleme Ofisi de nisanda, "kişisel verilen izinsiz olarak toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi" şikayetleri üzerine uygulama hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC) ise temmuzda, OpenAI hakkında, kişisel itibarları ve verileri riske atarak tüketiciyi koruma yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.

Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), OpenAI'a, ChatGPT uygulamasının abonelerinin ödeme bilgilerinin 9 saat boyunca ifşa edilmesinden ötürü para cezası kesti.

Yönetim kadrosunun sarsılması

Uygulamanın eşsiz başarısının ardından OpenAI'da çalkantılı bir dönem başladı.

Kasımda yapılan açıklamada, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın görevden ayrıldığı bildirildi.

Bunun üzerine, OpenAI'ın yaklaşık yüzde 49'una sahip olan Microsoft'un CEO'su Satya Nadella da 19 Kasım'da yaptığı duyuruda, Altman'ın yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacağını duyurdu.

OpenAI çalışanları, mevcut yönetim kurulunun istifasını isterken kurulu, görevlerinden ayrılmak ve şirketin en büyük yatırımcısı Microsoft'ta çalışmak üzere Altman'ın yolundan gitmekle tehdit etti.

Bu tehditlerin ardından OpenAI, Altman'ın yeni bir yönetim kuruluyla CEO olarak şirkete geri döndüğünü bildirdi.

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