Yapay zeka, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde eğitim koçluğu yapıyor
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) hayata geçirilen yapay zeka sistemi, öğrenci ve akademisyenlere eğitim koçluğu yapıyor.
Erzincan
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi akademisyenleri, öğrencilere ders asistanlığı, öğretmenlere ise işlerinde destek sağlaması amacıyla yapay zeka destekli platform kurdu.
Ders içeriklerine ait bilgi ve görsellerin yüklendiği yapay zeka platformu, derslerin özetlerinden öğrencilere anlamadığı konularda yardımcı olunması ve sınavlarda çıkabilecek soru örneklerine kadar birçok alanda eğitim koçluğu yapıyor.
Öğrencilerin derslere katılım oranını takip edip, hangi konularda eksikleri bulunduğunu da akademisyenlere bildiren platform, üniversitenin tamamında uygulanmaya başlandı.
"Öğretim elemanlarının performansı da burada değerlendirilmekte"
EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AA muhabirine, Türkiye'de ilk defa yapay zeka destekli öğrenim ve yönetim sisteminin üniversitelerinde uygulanmaya başlandığını söyledi.
Pilot uygulamayla başlayan yapay zeka sisteminin, tüm öğrenci ve akademisyenlere sunulduğunu ifade eden Levent, şöyle konuştu:
"Yapay zeka destekli öğrenim ve yönetim sistemi, derse giremeyen öğrencilere derslerin videolarını izlemelerine ve derste anlamadıkları konuları sorabilme imkanı verebilen, ödevlerini nasıl hazırlayabileceklerinin yollarını gösteren bir asistan. Bu sistem yöneticilere ve birim amirlerine de birtakım imkanlar vermekte. Öğrencilerin derslere katılımları ne oranda, hangi dersleri daha çok takip ediyorlar, hangi derslerinde eksikler, bu konuda da birim amirlerine sistem destek vermekte. Ayrıca öğretim elemanlarının performansı da burada değerlendirilmekte."
Levent, üniversitenin birinci döneminde 8 bin 100 öğrencinin yapay zeka destekli sistemden hizmet aldığını belirterek, platformun şu anda ise tüm üniversiteye hizmet verdiğini dile getirdi.
Bu uygulamanın, üniversitelerde eğitim ve öğretim kalitesini artırmaya yarayacak çok önemli bir sistem olduğunu anlatan Levent, "Bulunduğumuz iletişim çağında böylesine yapay zeka destekli bir asistanlık sistemi, öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza koçluk yaparak büyük destek olacaktır. Dolaysıyla bu kaliteyi de beraberinde arttıracaktır." dedi.
Kampüs sistemlerinde her modüle entegre edilebiliyor
Proje sorumlusu Öğretim Görevlisi Serkan Şahin ise yapay zekanın günümüzde adından en çok söz ettiren teknolojik kavram olduğuna işaret etti.
Yapay zekayı kampüs sistemlerinde her modüle entegre edebildiklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:
"Yani içerik, ödev, sanal sınıf modülümüz ile sınav destek ve rapor modülümüzün her aşamasında yapay zeka var ve kullanılmakta. Hocalarımız sınav sorularını buradan oluşturabilmekte ve öğrencilerini sınava alabilmekte. Yine hocalarımız ders içeriklerini görsel veya slayt hale çevirebilmekte, bunları öğrencileri ile paylaşabilmekte. Yapay zeka hocamız tarafından eğitiliyor. Yani hocamız yapay zekaya ders içeriklerini veriyor ve çeşitli direktifleri de buraya giriyor. Öğrencilerimiz ise ders içeriklerin hem yorumlanmasında hem de özetlenmesi anlamında yapay zeka asistanından istediği gibi destek alabilmekte."
"Nokta atışı tahminler yapmamıza olanak sağlıyor"
EBYÜ Eczacılık Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi Çağrı Burak Aksu da yapay zeka sisteminin derslerine birebir eğitim koçluğu yaptığını söyledi.
Konuları öğrenme hızlarının arttığını dile getiren Aksu, "Ders özetlerinden tutun, örnek sorular hazırlamaya kadar her şeyi yapabiliyoruz. Yapay zeka boşa zaman kaybını engellemekle birlikte nereye çalışacağımızı göstererek derslerimizde nokta atışı tahminler yapmamıza olanak sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.