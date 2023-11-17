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Teknoloji

Vurucu İHA sistemi ALPAGU ilk kez ihraç edildi

Milli vurucu insansız hava aracı ALPAGU'yu ilk tercih eden yurt dışında bir müşteri oldu.

Göksel Yıldırım  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Vurucu İHA sistemi ALPAGU ilk kez ihraç edildi

Ankara

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda "kamikaze İHA" olarak da bilinen, sabit kanatlı milli vurucu İHA sistemi ALPAGU'nun ilk ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. Mühimmatlı test atışını ve tüm saha testlerini geride bırakan ALPAGU'nun ilk teslimatları kullanıcı ülkeye gerçekleştirildi. Böylece Türkiye'de envantere girmeden ihracat başarısı yakalan milli teknolojilere bir yenisi eklenmiş oldu.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, ihracat gerçekleştirilen ülkeye teslimatların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti. Güleryüz, "Vurucu İHA'mız KARGU ve gözcü İHA'mız TOGAN'da olduğu gibi ALPAGU'ya da farklı kıta ve ülkelerden yoğun bir ilgi var. Çok sayıda ülke ile ALPAGU'nun yeni ihracatları için görüşme halindeyiz. ALPAGU için sırada bekleyen ülkeler var." ifadelerini kullandı.

ALPAGU'nun Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmesi için de sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini bildiren Güleryüz, "Görüşmelerin tamamlanması ile birlikte çok sayıda ALPAGU'nun teslimatlarını da ordumuza yapacağız. Milli teknolojilerimizle ordumuzu donatırken, yurt dışı satışlarla savunma sanayimizin ihracat hedeflerine katkı vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Türkçede "düşmana tek başına saldıran yiğit" anlamı taşıyan ALPAGU, hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı ve sürati ile önemli hedeflere noktasal tahribat yaratabilmesiyle öne çıkıyor. Terörle mücadele operasyonlarında, sınır ötesi harekatlarda ve meskun mahal çatışmalarında aktif görev alabilen ALPAGU, 10 kilometre menzile sahip bulunuyor.

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