Dolar
17.42
Euro
19.64
Altın
1,798.28
ETH/USDT
3,804.60
BTC/USDT
45,982.00
BIST 100
2,115.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım konuşuyor
logo
Teknoloji

"Uzaya renk veren" Türk doktorun fotoğrafı ikinci kez NASA'nın internet sitesinde

Türk astronomi fotoğrafçısı Dr. Mehmet Hakan Özsaraç'ın, Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği siyah beyaz görüntüyü renklendirdiği ikinci fotoğraf da NASA tarafından "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" seçildi.

Veysel Altun   | 20.12.2021
"Uzaya renk veren" Türk doktorun fotoğrafı ikinci kez NASA'nın internet sitesinde

Samsun

Samsun'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mehmet Hakan Özsaraç'ın Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği ham görüntüyü işleyerek renklendirdiği fotoğraf, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" seçilerek NASA'nın internet sitesinde paylaşıldı.

Türk astronomi fotoğrafçısı Dr. Özsaraç'ın, Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği ham görüntüyü işleyerek renklendirdiği bir diğer fotoğraf ise 13 Ağustos günü NASA tarafından "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" olarak seçilerek internet sitesinde paylaşılmıştı.

Özsaraç, AA muhabirine, NASA tarafından fotoğraflarının ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Hubble Uzay Teleskobu'nun yüksek çözünürlükteki ham fotoğraflarını işlemeye başladıktan sonra APOD'un (Astronomy Picture of the Day-Günün Gökbilim Görüntüsü) günün gökbilimi fotoğrafını paylaştıklarını öğrendiğini belirten Özsaraç, şöyle devam etti:

"Günün astronomi görseli' diye NASA'nın bir sayfası var. 1990'lı yıllardan beri dünyanın en büyük astrofotoğraf arşivi diyebilirim. Orada her gün bir fotoğraf seçip yayımlıyorlar. Prestijli bir ödül ve dünyanın birçok yerinden binlerce insan her gün fotoğraf yolluyor. Çok dikkatimi çeken ve farklı olduğunu düşündüğüm çalışmaları zaman zaman gönderdim.

13 Ağustos'ta ilk fotoğrafımı seçtiler ve ben çok mutlu oldum. 24 saat boyunca dünyadaki astronomi ile ilgilenen birçok insanın beğeni ve ilgisine sunuldu. İkinci olarak 14 Aralık'ta da ikinci fotoğrafımı seçip yayımladılar. Bana daha önceki mailden daha farklı bir mail göndermişlerdi. İnceleyin alttaki açıklamanın fotoğrafınızı tam olarak açıklayıp açıklamadığını, hata varsa bize söyleyin çünkü geri dönüşü zor olabilir dediler üç gün öncesinden. Karşılıklı istişareden sonra yayımladılar."

Türkiye'de astrofotoğrafçılıkla uğraşan belirli insanların olduğunu ifade eden Özsaraç, "Kendileri çekip kendileri paylaşan astronomi fotoğrafçılar var. Ama benim yaptığım şekilde sadece ham verileri indirip işleyip paylaşan kimse yok bildiğim kadarıyla. Olsaydı mutlaka bir şekilde sosyal medyadan haberim olurdu. Zaman zaman bana fikir danışanlar oluyor ama onlardan da paylaşanlar çok az çıkıyor. Ama böyle yoğun bir şekilde ilgilenen yok." diye konuştu.

"Bir hiç olarak birbirimize kötülük yapmayalım"

Uzay fotoğraflarının kendisine derin anlamlar yüklediğini söyleyen Özsaraç, şunları kaydetti:

"Baktığımızda bu cisimler çok büyük mesafeler. Yüz binlerce yılda kat edilemeyecek mesafeler. Sadece parmağınızın iki arasında sığabilecek gibi ekranda ama aslında o aradaki mesafeler yüz binlerce yılda ancak gidilebilecek mesafeler. İnsan bunu düşündüğü zaman Dünya'nın orada bir hiç olduğunu düşündüğünüzde, üzerindeki insanların da hiç artı hiç olduğunu hayal edip bu küçücük dünyada insanlar birbirlerine kötülük yapmamalı diye düşünüyor insan. Bir hiç olarak birbirimize kötülük yapmayalım. Kötülüklerle uğraşmayalım. Gayem biraz da bu aslında."

NASA, Özsaraç'ın işlediği fotoğrafla, "Bazıları için arı kovanı gibi görünebilir. Gerçekte, Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan bu görüntü, içinde güçlü jetler yayan genç bir yıldız olan Herbig-Haro 666'nın bulunduğu, üç ışık yılı uzunluğundaki kozmik bir toz sütununu yakalıyor. Yapı, gökadamızın en büyük yıldız oluşum bölgelerinden biri olan ve güney göklerinde yaklaşık 7 bin 500 ışık yılı uzaklıkta parlayan Karina Bulutsusu'nun içinde yer almaktadır. Sütunun katmanlı dış hatları, Karina'nın bazıları hala bulutsunun içinde oluşan genç, sıcak, büyük kütleli yıldızların rüzgarları ve radyasyonuyla şekilleniyor. Kızılötesi ışıkta toz bulutuna nüfuz eden bir görüntü, hala gizlenmiş bir bebek yıldızdan dışarı doğru patlayan iki, dar, enerjik jeti daha iyi gösteriyor." bilgisini de paylaştı.

Özsaraç'ın işlediği fotoğrafa "https://apod.nasa.gov/apod/ap211214.html" adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda, Omicron varyantı nedeniyle ek önlemler aldı
Fransa'da 6 çocuğa yanlış Kovid-19 aşısı uygulandı
Kovid-19'u belirtisiz geçiren çocuklarda MIS-C şüphesi
Trakya illeri Kovid-19 vaka yoğunluğunda en çok artan 10 il arasında
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Benzer haberler

"Uzaya renk veren" Türk doktorun fotoğrafı ikinci kez NASA'nın internet sitesinde

"Uzaya renk veren" Türk doktorun fotoğrafı ikinci kez NASA'nın internet sitesinde

Bacaklarını kullanmadan da dans edilebileceğini öğrendiği günden beri dans ediyor

Anadolu'da insanlığın izleri cam, seramik, mozaik ve çinilere yansıtıldı

Mars'ın Jezero Krateri'ndeki kayaların volkanik kökenli olduğu belirlendi

Mars'ın Jezero Krateri'ndeki kayaların volkanik kökenli olduğu belirlendi
Çalışırken kullandığı kravatlar emeklilikte masa örtüsü ve yastık kılıfına dönüştü

Çalışırken kullandığı kravatlar emeklilikte masa örtüsü ve yastık kılıfına dönüştü
Torunu Selma Argon Ersoy, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlattı

Torunu Selma Argon Ersoy, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlattı