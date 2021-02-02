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Uluslararası Uzay İstasyonu'nun enerji sisteminin modernizasyonu tamamlandı

NASA astronotlarının dün yaptıkları son bir saatlik uzay yürüyüşüyle en son geliştirilen lityum iyon türü pillerle donatılan UUİ, daha önce takılan nikel-hidrojen pillerinin yarısı kadarıyla aynı işlevi yapar hale geldi.

Mücahit Oktay   | 02.02.2021
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun enerji sisteminin modernizasyonu tamamlandı Fotoğraf: nasa.gov

New York

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları, 4 yıllık çalışmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) enerji sisteminin modernizasyonunu tamamladı.

AP'de yer alan habere göre, UUİ'de görevli astronotlar Mike Hopkins ve Victor Glover, dün yaptıkları son uzay yürüyüşüyle istasyonun 2017'de başlayan güneş enerjisi sisteminin pil iyileştirme çalışmalarını bitirdi.

NASA astronotlarının dün yaptıkları son bir saatlik uzay yürüyüşüyle en son geliştirilen lityum iyon türü pillerle donatılan UUİ, daha önce takılan nikel-hidrojen pillerinin yarısı kadarıyla aynı işlevi yapar hale geldi.

Uzay istasyonu, sistemdeki son rötuşlarla güneş panelleriyle toplanan enerjiyi depolamak için 24 lityum iyon pille donatılmış oldu.

Her biri 180 kilo ağırlığındaki yeni piller, Dünya'nın gece tarafında seyrettiği sırada yörüngedeki istasyonun laboratuvarı için gerekli elektriği sağlıyor.

Uzay istasyonunda şu anda 4 ABD'li, 2 Rus ve bir Japon olmak üzere 7 astronot bulunuyor.

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