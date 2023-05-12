Dolar
19.59
Euro
21.27
Altın
2,014.17
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,795.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
logo
Teknoloji

Twitter'ın yeni üst yöneticisi Linda Yaccarino oldu

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin yeni üst yöneticisinin (CEO) Linda Yaccarino olduğunu bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Twitter'ın yeni üst yöneticisi Linda Yaccarino oldu

New York

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün işe aldığını duyurduğu şirketin yeni CEO'sunun ismini açıkladı.

Kendisi ürün tasarımı ve yeni teknolojiye odaklanırken Yaccarino'nun da iş operasyonlarını yürüteceğini belirten Musk, "Bu platformu her şey uygulaması olan 'X'e dönüştürmek için Linda ile çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

NBCUniversal, bugün yaptığı açıklamada, Yaccarino'nun küresel reklamcılık şefi görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Yaccarino, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Çalışmanın Geleceği Görev Gücü'nün başkanı olarak görev yapıyor.

Twitter için yeni bir CEO'yu işe aldığını dün açıklamıştı

Musk, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter için yeni bir CEO'yu işe aldığını ve yeni CEO'nun yaklaşık 6 hafta içinde görevine başlayacağını açıklamıştı.

Yeni CEO'nun ardından şirketteki görevinin ne olacağına da değinen Musk, kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini belirtmişti.

Musk'ın paylaşımından yeni CEO'nun kadın olacağı anlaşılırken isim verilmemişti.

İşi üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğini söylemişti

Elon Musk, geçen yıl aralıkta, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.

Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti.

Bazı Tesla hissedarları, Twitter'ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla'daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin mihrabına son çiniyi yerleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile buluştu
Geçen yıl 2 milyonu aşkın bilgi edinme başvurusu yapıldı
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
Malatyalı depremzedelerin kalıcı konutlarında inşaatlar devam ediyor

Benzer haberler

Twitter'ın yeni üst yöneticisi Linda Yaccarino oldu

Twitter'ın yeni üst yöneticisi Linda Yaccarino oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'la birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız

Elon Musk Twitter'ın yeni özelliklerini paylaştı

Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor

Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den düve alım desteği açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den düve alım desteği açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet