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Muğla'nın Menteşe ilçesi Göktepe mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını başladı.
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Bilim Teknoloji

Twitter, erişim sorunuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü duyurdu

Murat Aslan   | 17.04.2021
Twitter, erişim sorunuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü duyurdu

İstanbul

Twitter, bazı kullanıcıları etkileyen erişim sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Twitter'ın bazı kısımlarının çeşitli yerlerde çalışmadığını biliyoruz. Bu sorunu çözmek ve en kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcılar Twitter'da dünden bu yana yaşanan erişim problemiyle ilgili sosyal medya platformlarından çok sayıda paylaşım yaptı.

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