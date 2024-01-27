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Teknoloji

Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi

Türksat, uyduları üzerinden yayıncılık yapan televizyon ve radyo kanallarının frekans listesinde güncellemeye gitti.

Mehmet Can Toptaş  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi

Ankara

Türksat'tan yapılan açıklamada, ülkedeki şifreli ve şifresiz tüm kanalların frekans ve yayınlarının Türksat'ın dört farklı haberleşme uydusu üzerinden verildiği belirtilerek, söz konusu yayınların izlenmesi için ek bir antene ihtiyaç bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut anten ayarlarında değişiklik yapılmasına gerek olmamakla birlikte Türksat uydularındaki kanalların güncel frekanslarının zaman zaman değiştiğine işaret edildi.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu bir uydu alıcısı varsa, herhangi bir ayar yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilen açıklamada, uydu alıcılarının yeni frekansları otomatik olarak güncelleyeceği bildirildi.

Uydu alıcısı TKGS ile uyumlu olmayan alıcılar için ise frekans ayarlarının yapılandırılarak şebeke taraması yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, frekans listesine "https://uydu.turksat.com.tr/turksat-frekans-listesi" linkinden ulaşılabileceği bilgisi paylaşıldı.

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