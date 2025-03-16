Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,913.60
BTC/USDT
84,000.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Türksat Kablo, geçen yıl 1 milyon hanede 1000 megabit/saniye altyapı dönüşümü gerçekleştirdi

Türksat Kablo, Yeni Nesil Teknoloji Dönüşümü Projesi kapsamında geçen yıl yaklaşık 1 milyon hanede 1000 megabit/saniye (Mbps) altyapı dönüşümünü tamamladı.

Seda Tolmaç  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Türksat Kablo, geçen yıl 1 milyon hanede 1000 megabit/saniye altyapı dönüşümü gerçekleştirdi

Ankara

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Türksat Kablonun, "Kablonet" markasıyla tüm Türkiye'ye internet hizmeti sunduğu ve 5,5 milyon hane sayısına sahip olduğu bildirildi.

Sadece kendi altyapısında hizmet veren Kablonet'in, 2022'de imzalanan Veri Akış Erişimi (VAE) Anlaşması'yla tüm ülkede hizmet sağlamaya başladığına işaret edilen açıklamada, "Daha uzun ömür, daha yüksek hız ve daha düşük gecikme süresi özelliklerine sahip 'Gigabit-Capable Passive Optical Networks' (GPON), 1000 Mbps'ye kadar yüksek hızlı fiber internet imkanı sunuyor." ifadesi kullanıldı.

Bu yıl dönüşüm 2 milyon hanede dönüşüm hedefleniyor

Açıklamada, Türksat Kablo'nun, geçen yıl başlattığı Yeni Nesil Teknoloji Dönüşümü Projesi'yle aynı yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon hanede dönüşüm gerçekleştirdiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında bu yıl dönüşüm yapılan hane sayısının 2 milyona çıkması hedefleniyor. Türksat, artık şebekesinin olmadığı yerlerde de 'TV Her Yerde' ve Türksat TV Box aracılığıyla hizmet sunmaya başladı. Uzun süredir çalışmaları devam eden, geçen yıl hizmete alınan 'TV Her Yerde' uygulaması, internet tabanlı bir dijital platform. Uygulamada, film, dizi, belgesel gibi özellikleriyle müşterilerine istedikleri yerde ve zamanda seyir imkanı sunuyor."

Öte yandan açıklamada, Türksat Kablo'nun 2024'te "İnternet Servis Sağlayıcıları ve Dijital Platform" kategorilerinde 9'uncu kez birincilik ödülü aldığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Cenevre'de Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılacak
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
SOLOTÜRK, 18 Mart etkinlikleri öncesinde İzmit'te keşif uçuşu yaptı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Türkiye'den, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının yıl dönümüne ilişkin açıklama

Benzer haberler

Türksat Kablo, geçen yıl 1 milyon hanede 1000 megabit/saniye altyapı dönüşümü gerçekleştirdi

Türksat Kablo, geçen yıl 1 milyon hanede 1000 megabit/saniye altyapı dönüşümü gerçekleştirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet