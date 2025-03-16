Türksat Kablo, geçen yıl 1 milyon hanede 1000 megabit/saniye altyapı dönüşümü gerçekleştirdi
Türksat Kablo, Yeni Nesil Teknoloji Dönüşümü Projesi kapsamında geçen yıl yaklaşık 1 milyon hanede 1000 megabit/saniye (Mbps) altyapı dönüşümünü tamamladı.
Ankara
Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Türksat Kablonun, "Kablonet" markasıyla tüm Türkiye'ye internet hizmeti sunduğu ve 5,5 milyon hane sayısına sahip olduğu bildirildi.
Sadece kendi altyapısında hizmet veren Kablonet'in, 2022'de imzalanan Veri Akış Erişimi (VAE) Anlaşması'yla tüm ülkede hizmet sağlamaya başladığına işaret edilen açıklamada, "Daha uzun ömür, daha yüksek hız ve daha düşük gecikme süresi özelliklerine sahip 'Gigabit-Capable Passive Optical Networks' (GPON), 1000 Mbps'ye kadar yüksek hızlı fiber internet imkanı sunuyor." ifadesi kullanıldı.
Bu yıl dönüşüm 2 milyon hanede dönüşüm hedefleniyor
Açıklamada, Türksat Kablo'nun, geçen yıl başlattığı Yeni Nesil Teknoloji Dönüşümü Projesi'yle aynı yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon hanede dönüşüm gerçekleştirdiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Proje kapsamında bu yıl dönüşüm yapılan hane sayısının 2 milyona çıkması hedefleniyor. Türksat, artık şebekesinin olmadığı yerlerde de 'TV Her Yerde' ve Türksat TV Box aracılığıyla hizmet sunmaya başladı. Uzun süredir çalışmaları devam eden, geçen yıl hizmete alınan 'TV Her Yerde' uygulaması, internet tabanlı bir dijital platform. Uygulamada, film, dizi, belgesel gibi özellikleriyle müşterilerine istedikleri yerde ve zamanda seyir imkanı sunuyor."
Öte yandan açıklamada, Türksat Kablo'nun 2024'te "İnternet Servis Sağlayıcıları ve Dijital Platform" kategorilerinde 9'uncu kez birincilik ödülü aldığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.