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Türksat 6A fırlatma öncesi kapsüle yerleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Türksat 6A fırlatma öncesi kapsüle yerleştirildi

Cape Canaveral

Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın fırlatma hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Uraloğlu, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A kapsülün içine yerleştirildi. SpaceX’in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor." ifadelerini kullandı.

Türk mühendisleri tarafından üretilen Türksat 6A uydusunun bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması planlanıyor.

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