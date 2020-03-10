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Bilim Teknoloji, Türkiye'nin Otomobili

'Türkiye'nin Otomobili' üretiminin yapılacağı Gemlik'te 12 Mart'ta tanıtılacak

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında 12 Mart'ta tanıtım toplantısı düzenlenecek.

Kazım Bulut   | 10.03.2020
'Türkiye'nin Otomobili' üretiminin yapılacağı Gemlik'te 12 Mart'ta tanıtılacak

Bursa

Gemlik Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantının ilçede bir otelde gerçekleştirileceğini söyledi.

Etkinlik için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Ağdemir, "Otomobilimizin paydaşları, çözüm ortakları, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, otomobilimizin CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa protokolü ve Gemlik protokolü katılım sağlayacak. Gemlik Ticaret Odası, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik Belediyesi ve Gemlik halkı olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız." dedi.

Gemlik Ticaret Odası Meclis Başkanı Hasan Yıldırım da Türkiye'nin Otomobili'nin Gemlik'te üretilecek olmasından büyük heyecan duyduklarını dile getirdi.

Otomobilin, toplantının yapılacağı otelin önünde sergileneceği bilgisini veren Yıldırım, tüm ilçe halkını aracı görmeye davet etti.

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