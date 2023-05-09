Dolar
19.52
Euro
21.36
Altın
2,026.28
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,526.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye’de Atakent Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'nda konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Sancaktepe Trabzonlular Sosyal Dayanışma Derneği’ni ziyaretinde konuşuyor
logo
Teknoloji

Türkiye'nin otomobili Togg, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda hünerlerini sergiledi

Türkiye'nin otomobili Togg, bu kez hünerlerini Bursa Yunuseli Havalimanı'nda drift atarak gösterdi.

Merve Özlem Çakır  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Türkiye'nin otomobili Togg, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda hünerlerini sergiledi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Varank, Bursa'da motor sporları tutkunlarıyla buluştu.

TEKNOFEST montunu giyen Bakan Varank, motosikletlilerden oluşan ve kendisinin en önde olduğu konvoyla Yunuseli Havalimanı'na geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da Bakan Varank'a eşlik etti. Varank, farklı kategorilerde otomobillerini ve motosikletlerini sergileyen gençlerin araçlarını inceledi.

Motosikletçiler, Bakan Varank'a, üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı bulunan kırmızı bir motorcu yeleği hediye etti. Varank, motorcuların havalimanı pistindeki sürüş eğitiminin yanı sıra ekstrem enduro kategorisinde Bursa’yı temsil eden gençlerin gösterisini de izledi.

"Togg ile patinaj yapalım mı?"

Varank, Bursalı drift pilotu Deniz Dursun’un "co-pilotluğunu" yaptı. Drift sırasında güvenlikli bölgede oluşan lastik dumanından göz gözü görmedi. Varank, daha sonra havalimanında bulunan motor sporları tutkunlarına "Togg ile patinaj yapalım mı deneyelim mi sizce?" diye sordu. Deniz Dursun ile pistte drift atan Varank, daha sonra Kapadokya rengi Togg T10X ile seyircileri selamladı. Varank ardından klasik bir Mercedes ile de tur attı.

Bugüne kadar bakanlara makam aracı, gelin arabası, asker uğurlamasında konvoy başı olan Türkiye’nin otomobili Togg T10X, drift gösterisi performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

"Gençlerimizin sesini duyduk"

Varank, Bursa’daki gençlerle sık sık bir araya geldiklerini belirterek, “Modifiye araçlarla ilgilenen genç kardeşlerimiz bize dediler ki ‘Biz çevreyi de rahatsız etmeden, kurallara, kanunlara da uyarak modifiye araçlarımızı sergilemek istiyoruz.’ Biz de gençlerimizin bu sesini duyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Yunuseli Havalimanı'nı onların kullanımına açtık. Bundan sonra genç kardeşlerimiz ayda iki kez buraya gelebilecekler, araçlarını sergileyebilecekler, burada gönüllerince vakit geçirebilecekler." ifadelerini kullandı.

Yunuseli Havalimanı'nda Bursa Motosiklet Kulübünün gösterisini ve eğitimlerini de takip ettiklerini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Genç kardeşlerimizi önemsiyoruz. Onların otomobille ilgilenmesi, araçlarına ehemmiyet vermesi bizim de onlar için bir şeyler yapmamızı mecburiyet haline getirmişti. Bundan sonra genç kardeşlerimiz ayda iki kere araçlarını burada sergileyebilecek. Bursalı gençlere hayırlı, uğurlu olsun, Türkiye’ye de örnek olsun."

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda da "Özlüce Tepe ve Oksijen piyasasında genç arkadaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Yunuseli Havalimanı'nı ayda 2 kez gençlerimize açıyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkürler Alinur Aktaş Başkan." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır anneleri çocuklarını bekliyor
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 785 bini aştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kınama
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Şırnak'ta tanıtıldı
MSB: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak

Benzer haberler

Türkiye'nin otomobili Togg, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda hünerlerini sergiledi

Türkiye'nin otomobili Togg, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda hünerlerini sergiledi

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk zaferine İspanya'da ulaştı

Deprem bölgesindeki KOBİ'lere 75 bin liraya kadar destek verilecek

Togg, Bursa'da asker uğurlamasında konvoy başı oldu

Togg, Bursa'da asker uğurlamasında konvoy başı oldu
'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım'

'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım'
Bakan Varank: Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmenin derdindeyiz

Bakan Varank: Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmenin derdindeyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet