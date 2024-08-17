Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,600.10
BTC/USDT
59,150.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Karabük’ün Ovacık ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Manisa’nın Salihli ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor.
logo
Teknoloji

Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının kurulduğu alana Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi yapılıyor

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan Tayyare ve Motor AŞ'nin (TOMTAŞ) Kayseri'de kurulduğu alana inşa edilen Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesinin şehrin 98 yıl önce yarım kalan havacılık hikayesine katkı sağlaması bekleniyor.

Esma Küçükşahin  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının kurulduğu alana Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi yapılıyor Fotoğraf: Esma Küçükşahin/AA

Kayseri

Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Mehmet Altun iş birliğinde Erenköy Mahallesi'ne inşa edilen ve uçak şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken lise, 2025 yılında öğrenci alımına başlayacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk tayyare fabrikasının 1926 yılında Kayseri'de kurulduğunu ve çeşitli sebeplerden faaliyetlerini sürdüremediğini söyledi.

Fabrikanın bulunduğu alanda aynı zamanda bir çıraklık okulu olduğunu anlatan Palancıoğlu, "Bu lisesinin burada olmasının çok büyük anlamı var. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesini inşa ettiğimiz yerde aslında Türkiye'nin ilk uçak fabrikası kurulmuştu. Almanlarla ortak kurulan fabrikada aynı zamanda bizim kurduğumuz lise benzeri bir çıraklık okulu vardı. Dönemin sanayicisi olan en nitelikli kişilerin yetiştiği bir okul. Şimdi biz bunu 100 yıl sonra canlandırmış oluyoruz. Kayseri'de havacılık tarihi yeniden ayağa kalkıyor." diye konuştu.

İstihdam garantili lise

Okulun fen lisesi seviyesinde nitelikli eğitim vereceğini belirten Palancıoğlu, binada 11 atölye, büyük bir hangar, kütüphane ve kafeterya yer alacağını dile getirdi.

Öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfıyla eğitime başlayacağını aktaran Palancıoğlu, "Türkiye'nin ilk meslek ortaokulunu da burada kurmak istiyoruz. Şu anda Türkiye'de mevzuat gereği meslek ortaokulları kurulamıyor. Biz havacılık lisesiyle bakanlığımızdan da onay alabilirsek ilk havacılık ve uzay ortaokulunu burada kurmak istiyoruz." dedi.

Lisenin 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne de yakın olduğuna dikkati çeken Palancıoğlu, şöyle konuştu:

"Hemen yan tarafımız 2. Hava İkmal Bakım Merkezi (2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü). Dolayısıyla lisenin pratik uygulamalarında ve derslerinde bu fabrikadaki mühendis ve komutanların da ders vermesini ortak protokol kapsamında buraya destek çıkmalarını sağlayacağız. Bu kapsamda sadece teorik bir lise değil, özellikle pratik ve uygulamaya yönelik de bir lise olacağını düşünüyoruz. Burası Türkiye'de 50-100 yıl içinde havacılık ve uzay alanında gençlerin yetişeceği bir merkez olacak. Buradan başarıyla mezun olacak gençlerimiz Türkiye'nin savunma sanayisine, havacılık ve uzay sanayisine çok büyük katkı sunacaklar diye hedefliyoruz. Aynı zamanda sağlayacağımız iş birliği kapsamında başta TAİ, TEİ, TUSAŞ, Alp Havacılık, BAYKAR başta olmak üzere birçok savunma sanayi şirketi bu lisemizin sponsoru olacak. Öğrencilerimizi burslayacaklar ve stajlarını orada yaptıktan sonra da başarılı öğrencilerimizi iş garantisiyle inşallah iş hayatına kazandırmış olacağız."

Palancıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ile savunma sanayi şirketlerinin bu lisenin paydaşları olacağını belirtti.

Lisenin bahçesinde uçak müzesi yer alacak

Kayseri'de 98 yıl önce üretilen uçaklardan birinin İstanbul Yeşilköy'deki Havacılık Müzesi'nde sergilendiğini aktaran Palancıoğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız, döneminde üretilen uçaklarla Kayseri'de üretilen uçakları kıyaslayabilirler. Hakikaten döneminin en nitelikli uçakları burada üretilmiş. Ama tabi çeşitli sebeplerden bu yarım kalmış. Bu yarım kalan hikayeyi inşallah Kayseri'de Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi tamamlayacak."

Palancıoğlu, lisenin bahçesinde atıl uçakların, farklı tipteki iş uçaklarının sergileneceği bir müze de yer alacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı
Bakan Yumaklı: Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
MSB, 13 helikopterle orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor
Yangınlara müdahale için hava araçları iki günde 2 bin 134 sorti yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının kurulduğu alana Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi yapılıyor

Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının kurulduğu alana Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi yapılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet