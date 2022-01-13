Dolar
13.53
Euro
15.55
Altın
1,818.59
ETH/USDT
3,303.40
BTC/USDT
43,312.00
BIST 100
2,070.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatılıyor
logo
Teknoloji

Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, Türkiye saatiyle 18.25'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

Dilara Zengin Okay   | 13.01.2022
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı Fotoğraf: Paul Hennessy/AA

Cape Canaveral

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 75 bin 564 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi
Almanya'da Kovid-19 vakaları nedeniyle laboratuvarlar kapasite sınırına yaklaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 844 bin 562'ye yükseldi
Kovid-19 havada 20 dakika kaldıktan sonra bulaşıcılığının çoğunu kaybediyor
TBF, Kovid-19 protokolünü güncelledi

Benzer haberler

Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' yarın ABD'den uzaya fırlatılacak

Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' 13 Ocak'ta uzaya fırlatılacak