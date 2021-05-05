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Bilim Teknoloji, Koronavirüs

Türkiye'de 12 'Kovid-19 aşı' çalışması yürütülüyor

Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erganiş, "Bu aşı çalışmalarında araştırma-geliştirme süreçleri devam ediyor. Bazılarının faz-1 ve faz-2 çalışmaları yürütülüyor kimisinin klinik çalışmaları devam ediyor." dedi.

Gökhan Zobar   | 05.05.2021
Türkiye'de 12 'Kovid-19 aşı' çalışması yürütülüyor

Edirne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Aşı Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş, Türkiye'de 12 Kovid-19 aşısı çalışmasının sürdüğünü bildirdi.

Prof. Dr. Erganiş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyoteknoloji Topluluğu ve Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü tarafından çevrim içi düzenlenen "6. Biyoteknoloji Günleri"ne katılarak, "Türkiye'de Kovid-19 Aşı Çalışmaları" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Erganiş sunumunda, Türkiye'de Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarının Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklendiğini söyledi.

Kovid-19 salgınının dünyada görülmeye başlamasının ardından Türkiye'de vaka görülmeden önce aşı, tanı kiti ve alınacak önlemlerle ilgili çalışmalara başlandığını hatırlatan Erganiş, bu süreçte önemli araştırma ve geliştirme çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Türkiye'de Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve araştırmacıların büyük emek verdiğini vurgulayan Erganiş, "Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 aşı çalışmaları listesinde TÜBİTAK ve TÜSEB tarafından desteklenen Türkiye'nin 12 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmalarında araştırma ve geliştirme süreçleri devam ediyor. Bazılarının faz-1 ve faz-2 çalışmaları yürütülüyor kimisinin klinik çalışmaları devam ediyor." dedi.

Erganiş, aşı geliştirme, araştırma ve üretim süreçlerinin birçok basmaktan oluştuğunu dile getirdi.

Salgınla mücadelede aşının önemine vurgu yapan Erganiş, "Dünya firmaları ve devletler pandemi sürecinde hızla ürüne yönelerek süreci kısaltmışlardır. RNA virüsü olan SARS-COV-2 için yüksek ve uzun süreli koruma beklenmemektedir. Çoğu aşı için 3-4 hafta aralıklarla 2 doz ile 6 aylık koruma beklenmektedir. En kısa sürede kendi aşımızı üretir olmalıyız." diye konuştu.

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