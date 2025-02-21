Dolar
36.46
Euro
38.16
Altın
2,940.03
ETH/USDT
2,648.50
BTC/USDT
96,028.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İkas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamalarda bulunuyor
logo
Teknoloji

"Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde tamamlandı

Uluslararası işbirliğini güçlendirmek, girişimcilik ekosistemini geliştirmek, kültürel ve teknolojik bağları derinleştirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Kadir Yıldız  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
"Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde tamamlandı Fotoğraf: Fatih Gürbüz/AA

Kocaeli

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlıklarının öncülüğünde başlatılan hackathon, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Bilişim Vadisi ile Atina Startup İş Kuluçka Merkezi işbirliğiyle düzenlendi.

Bilişim Vadisi'nde 2 gün süren yarı finalde, sürdürülebilir kentsel mobilite, akıllı şehirler, bilişim ve ulaşım sistemleri, afet yönetimi ve günlük yaşamı kolaylaştıran çözümler üzerine proje geliştiren 10 takım, finale kalmak için yarıştı.

Takımların projeleri, teknoloji ve girişimcilik dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

10 ekip arasından seçilen Accesslink, Astrosit, EcoMaris, ECOLOOP, ResQLink ve Smartlight takımları, 27 Şubat'ta Yunanistan'da düzenlenecek finale katılacak. 

Finale kalan takımlar, geliştirdikleri projelerle akıllı şehir teknolojileri alanında somut çözümler sunmayı amaçladı.

Özellikle şehirlerin sürdürülebilirliği, afet yönetimi ve ulaşım sistemleri gibi kritik konulardaki projeler jüriden büyük ilgi gördü.

Yunanistan'daki finalde birinci olan takıma 20 bin avro, ikinciye 10 bin avro, üçüncüye 5 bin avro ödül verilecek.

Finale kalan projeler, yatırım ve ticarileşme süreçlerinde desteklenerek küresel pazarda da yer bulma fırsatına sahip olacak.

En iyi projelerin yarışacağı final, girişimcilere uluslararası sahnede kendilerini kanıtlama imkanı sunacak.

Akıllı Şehirler temasıyla hayata geçirilen "Türkiye-Yunanistan Hackathonu" ile teknoloji ve girişimcilik ekosistemlerinin gelişiminin desteklenmesi, inovatif projelerin teşvik edilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan iftira kampanyalarına ilişkin açıklama
SOLOTÜRK pilotları, "İkaf'25"te gençlerle buluştu
Evde Bakım Yardımı aylık 10 bin 125 liraya yükseltildi
Emine Erdoğan'dan UNEP'in sıfır atık çağrısına ilişkin paylaşım
Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı

Benzer haberler

"Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde tamamlandı

"Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde tamamlandı

"Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde başladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ramazan pidesi fiyatı açıklaması

Anadolu Isuzu'nun elektrikli küçük kamyonu BIG.e'nin seri üretimi başladı

Anadolu Isuzu'nun elektrikli küçük kamyonu BIG.e'nin seri üretimi başladı
Kocaeli'de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü durduran yolcu Macak: Araba dursun diye bariyerlere vurdum

Kocaeli'de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü durduran yolcu Macak: Araba dursun diye bariyerlere vurdum
Bakan Kacır: Türkiye, eski Türkiye değil

Bakan Kacır: Türkiye, eski Türkiye değil
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet