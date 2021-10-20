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Teknoloji

Türkiye Uzay Ajansının 5 yıllık stratejik planı yayımlandı

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) 2022-2026 dönemine ilişkin temel ilke ve politikaları, orta ve uzun vadeli amaçları, performans ölçütleri, bunlara ulaşmak için izlenecek stratejiler ile kaynak dağılımlarını içeren Stratejik Plan'ı yayımlandı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 20.10.2021
Türkiye Uzay Ajansının 5 yıllık stratejik planı yayımlandı

Ankara

Plan kapsamında, 4 stratejik amaç ve 13 hedef doğrultusunda, sorumluluklar, performans göstergeleri, riskler, stratejiler, maliyet ihtiyacı ve ihtiyaçlar belirlendi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "2022-2026 Stratejik Planı"nın sunuşunda, "Uzayın bilinmeyen yönleri araştırılırken aynı zamanda güvenlik, siyasi ve ekonomik yönden dünyada söz sahibi bir güç haline gelmek için uzayla ilgili çalışmaların hızlanması büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin uzay faaliyetlerinde, haberleşme ve yer gözlem uyduları yoluyla önemli kabiliyetler kazanan uzay endüstrisi ve sahip olduğu altyapıyla gelecekte önemli bir oyuncu olmaya aday durumda bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda uzay faaliyetlerinde yerliliği ve milliliği ön plana alan politikamızla belirlenen, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, Milli Uzay Programı stratejik hedefleri öncelik olarak belirlenmiştir. Üstlendiğimiz görev çerçevesinde, düzenleme, belgelendirme, kabiliyet kazanımı, iş birlikleri geliştirme, eğitim ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle uzay ekosistemini geliştirmeyi amaçlıyoruz."

Yıldırım, yayımladıkları stratejinin, TUA'nın orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izleyecekleri stratejilerle kaynak dağılımlarını içerdiğini belirterek, Milli Uzay Programı kapsamındaki hedefler doğrultusunda, bütçe güncellemeleriyle birlikte Stratejik Plan'da da güncellemeler yapılacağını ifade etti.

Planın hazırlık sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Yıldıırm, "2022-2026 Stratejik Planı"nın uzay alanında, insan kaynağının, bilimsel ve teknolojik altyapının, yetkinlik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesinde katkı sağlaması temennisinde bulundu.

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