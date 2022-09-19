Dolar
18.29
Euro
18.28
Altın
1,667.25
ETH/USDT
1,355.40
BTC/USDT
19,237.00
BIST 100
3,243.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ağrı’da “Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni”nde konuşuyor Kraliçe 2. Elizabeth için Londra’da cenaze töreni düzenleniyor A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile yapacağı maç öncesi TFF’nin Riva’daki tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor
logo
Teknoloji

Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliğine gidildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek "uzay yolcusu"nun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapılacağını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 19.09.2022
Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliğine gidildi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için Axiom Space ile TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) arasında imzalar atıldı.

İmza töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Axiom Space CEO'su Michael Suffredini, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Müdürü Mesut Gökten ve DeltaV Uzay Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu hazır bulundu.

Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Bakan Varank, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevi için tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Axiom Space, Türkiye'nin uzay araştırma yeteneklerini genişletme ve ulusal bir insanlı uzay programı oluşturma çabalarının parçası olarak Türkiye'ye eğitim ve uçuş hizmeti verecek. Şirket, Türk uzay yolcusunun yer çekimsiz ortamda yapacağı bilimsel araştırmalara da olanak sağlayacak.

Değerlendirme süreci devam ediyor

TUA tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı kapsamında başlatılan "Türk Uzay Yolcusu Projesi"nde aday belirleme süreci, TÜBİTAK UZAY'ın teknik yürütücülüğünde devam ediyor.

Dünya yörüngesinde yer çekimsiz ortamda yapılacak araştırmalar için üniversite ve araştırma kurumlarından gelen deney önerileri de halihazırda teknik bir heyet tarafından değerlendiriliyor.

Axiom Space, ticari uzay endüstrisinde uçtan uca mürettebatlı görevler yürüten tek tam hizmet yörünge görev sağlayıcısı olarak biliniyor. Axiom'un hizmet yelpazesi arasında uzay yolcularının eğitimi ve uçurulması, eğitim kolaylaştırıcılarına ve eğitmenlere erişim, donanım ve güvenlik sertifikası ile yörüngede operasyonel yönetim yer alıyor.

Uzayda yaşamaya ve çalışmalar yürütmeye hazırlanmak için uzay yolcusu adaylarının, Axiom'un aylarca süren eğitim müfredatını tamamlaması gerekiyor. Axiom Space, öte yandan Fransa'daki kongrede Türkiye dışında İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de insanlı görevler için anlaşmalar yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tarım Park Projesi'nin açılışını yaptı: Tarım sektörümüzü şaha kaldırmak istiyoruz
Bakan Yanık: Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin sorunlarına çözüm üretmek için canla başla çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Adalet Bakanı Bozdağ: Bilim ve sanat hürriyeti, ifade hürriyeti, anayasamızın, yasalarımızın teminatı altında
"Metrobüs şoförlerinin yorgun ve stresli çalıştığı" iddiası

Benzer haberler

Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliğine gidildi

Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliğine gidildi

Türkiye, uzay ve havacılık çalışmalarını dünyaya tanıtmaya devam ediyor

Avrupa Uzay Ajansı İklim ve Sürdürülebilirlik Sorumlusu Vena: Türkiye'nin uzay çalışmalarından memnuniyet duyuyoruz

Bakan Varank 42 İstanbul yazılım okulunda gençlerle buluştu

Bakan Varank 42 İstanbul yazılım okulunda gençlerle buluştu
Bakan Varank: Türkiye'ye yatırım yapan asla kaybetmez

Bakan Varank: Türkiye'ye yatırım yapan asla kaybetmez
2022 Uluslararası Uzay Kongresi, GUHEM'de 9 Eylül'de başlıyor

2022 Uluslararası Uzay Kongresi, GUHEM'de 9 Eylül'de başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet