Dolar
39.43
Euro
45.58
Altın
3,426.41
ETH/USDT
2,538.20
BTC/USDT
105,103.00
BIST 100
9,239.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Yapay zeka

Türk şirketi Viseur AI yapay zekayı sağlık sektörüne entegre ediyor

Türk şirketi Viseur AI'ın Kurucu Ortağı Tarıkcan Doğanay, yapay zekayı kullanarak, hastaların tedavi kalitesini artırdıklarını ve sağlık profesyonellerine zaman açısından kolaylık sağladıklarını söyledi.

Abdulkadir Günyol  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Türk şirketi Viseur AI yapay zekayı sağlık sektörüne entegre ediyor Fotoğraf: Abdulkadir Günyol/AA

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025 devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi bünyesinde kurulan Türkiye pavilyonunda yer alan Viseur AI'ın Kurucu Ortağı Tarıkcan Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada yapay zeka destekli sağlık çözümleri sunduklarını belirtti.

Doğanay, "Viseur AI hem radyoloji alanında hem de dijital patoloji alanında hastaların tedavi kalitesini arttırmak, tedavi süreçlerini kısaltmak ve aynı zamanda sağlık profesyonellerine zaman açısından kolaylık sağlamak için bir platform sunmaktadır." dedi.

Sundukları platformun hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri için büyük önem arz ettiğine değinen Doğanay, yapay zekayı en iyi şekilde sağlık sektörüne entegre ettiklerinin altını çizdi.

Doğanay, "Örnek vermek gerekirse radyoloji alanında özellikle mamografi tarafında birçok hastalık ve kanser çeşitleri var. Biz bu kanser çeşitlerini şu an yüksek doğruluk oranında tespit ederek doktorlara karar destek sistemi sağlayacak şekilde bir altyapı sunuyoruz." diye konuştu.

Sağlık profesyonellerinin platformları üzerinde kendi yapmak istediği yapay zeka modellerini hiçbir kodlama ve yapay zeka bilgisi olmadan hayata geçirebildiklerine işaret eden Doğanay, "Yani aslında spesifik bir hastalık üzerine çalışan sağlık profesyonelleri için bir altyapı sunuyoruz. Kendi uzmanlıklarıyla oluşturdukları yapay zekayı kendi iş akışlarına entegrasyon edebiliyoruz. Bu bizim radyoloji ayağımız. Aynı şekilde dijital patoloji tarafında da aynı işlemleri yapabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Şirketin gelecek hedefleri hakkında konuşan Doğanay, çok yeni bir firma olmalarına rağmen birçok başarı yakaladıklarının altını çizdi.

Doğanay, asıl hedeflerinin global pazara açılmak olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"VivaTech'e de bu yüzden geldik. Yurt dışından da birçok kabul aldık. Asıl amacımız yurt dışında hem satış tarafını güçlendirmek, hem yatırım tarafını güçlendirerek Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz. AI for Good Innovation programında Birleşmiş Milletler Cenevre'de Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bunun için de çok gururluyuz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devlet korumasından yararlanmış 608 genç kamu kurumlarına yerleştirildi
Bakan Fidan, Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın'la İran'a yönelik İsrail saldırısını görüştü
Kars'ta polen yoğunluğu oluştu
Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan Hüseyin Goncagül son yolculuğuna uğurlandı
Öğretmen nefes borusuna kraker kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Benzer haberler

Türk şirketi Viseur AI yapay zekayı sağlık sektörüne entegre ediyor

Türk şirketi Viseur AI yapay zekayı sağlık sektörüne entegre ediyor

Güney Koreli Toonimotion, çevrim içi çizgi romanları yapay zekayla kısa sürede animasyona dönüştürüyor

Güney Koreli VTouch'un geliştirdiği yüzük, yabancılar arası iletişimi kolaylaştırıyor

"VivaTech 2025" Paris'te kapılarını açtı

"VivaTech 2025" Paris'te kapılarını açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet