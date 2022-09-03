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Teknoloji

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tankları "Volkan" ile vuracak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında "M60T Tanklarına İlave Yetenek Kazandırılması Projesi Sözleşmesi" imzalandı.

Göksel Yıldırım   | 03.09.2022
Türk Silahlı Kuvvetlerinin tankları "Volkan" ile vuracak

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerinin karadaki en önemli "vurucu güçlerinden" M60T tanklarına yeni yetenekler kazandırılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "M60T Tanklarına İlave Yetenek Kazandırılması Projesi Sözleşmesi (TİYK-M60T Projesi)", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalandı.

TİYK-M60T Projesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı doğrultusunda, tanklardaki yurt dışı menşeli atış kontrol sistemi yerine Milli Atış Kontrol Sistemi Volkan-M'nin Fırat M60T Projesi kapsamında geliştirilmesi ile başladı.

Proje kapsamında M60T tanklarına Volkan-M Atış Kontrol Sistemi, Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi, ilave zırh koruması, mürettebat koltukları gibi unsurlar ekleniyor.

Tank entegrasyonları dışında canlı kule eğitim maketi, bakım eğitimi tankına entegre edilecek Volkan-M Sistemi, modernize edilecek tanklara teslimat öncesi Fabrika Seviyesi Bakım/Tamir (FASBAT) gerçekleştirilmesi gibi ürün ve faaliyetler de projeye dahil edildi.

Volkan-M Tank Atış Kontrol Sistemi, M60 ana muharebe tankları için geliştirildi. Sistem, tanklara muharebe koşullarında en üst seviye atış kabiliyeti kazandırmak için basitleştirilmiş sistem mimarisi, etkin gece ve gündüz görüş, yüksek ilk atımda vuruş ihtimali ve durağan ya da hareketli zorlu muharebe, arazi ve hava koşullarında atış kontrol fonksiyonlarının icra edilmesini sağlıyor.

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