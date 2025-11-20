Dolar
42.37
Euro
48.98
Altın
4,077.19
ETH/USDT
2,971.20
BTC/USDT
90,765.00
BIST 100
10,969.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Türk savunma sanayisi temsilcileri Mozambik medyasıyla bir araya geldi

Maputo'da düzenlenen "Mozambik-Türkiye Savunma Sanayii İşbirliği Forumu"nun ardından Türk heyeti ile Mozambik medyasının bir araya geldiği bir program yapıldı.

Saadet Firdevs Aparı Bayram, Gökhan Kavak  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Türk savunma sanayisi temsilcileri Mozambik medyasıyla bir araya geldi Fotoğraf: Gökhan Kavak/AA

Maputo

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye ile Mozambik arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliğini derinleştirmek amacıyla düzenlenen forumun ardından “Barış, Kalkınma ve Güvenlik İçin Ortak Akıl: Türkiye-Mozambik Savunma İş Birliği” başlıklı özel bir medya buluşması gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Programda konuşan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, forumun amacı, iş birlikleri fırsatları ve Türk savunma sanayisinin Afrika kıtasındaki ilerleyişi hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Görgün, Mozambik Savunma Bakanı Cristovao Artur Chume ve tüm ilgili kurumlara, misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Mozambikli ortaklarla bilgi ve deneyim alışverişinin yanı sıra ortak gelecek vizyonu hakkında istişarede bulunacaklarını belirten Görgün, "Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkisi geçici bir çıkar temelinde değil, keskin zeka, karşılıklı fayda ve yerel sahiplenme üzerine kurulu uzun bir geçiş sürecine dayanmaktadır." dedi.

Görgün, savunma işbirliği için bir yol haritası oluşturmak için bir komisyon kurmaya karar verdiklerini aktararak, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki ilerleyişinin sadece ulusal çıkarlara değil, dost ve müttefik ülkelerin çıkarlarına da hizmet ettiğini söyledi.

Mozambik medyasından 20'den fazla basın mensubunun katıldığı toplantıda, Türkiye’nin savunma sanayisi alanındaki ileri teknolojileri ve yetkinliklerini Mozambik kamuoyuna tanıtmak, iki ülke arasında teknik bilgi paylaşımını artırarak stratejik ortaklıkların güçlendirilmesini sağlamak amaçlanıyor.

Mozambik basınından önde gelen isimlerin yer aldığı toplantının, iki ülkenin savunma sanayisi işbirliği vizyonunun kamuoyuna doğru ve kapsamlı biçimde aktarılmasına katkı sunması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul’da gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor
İletişim Başkanı Duran'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, satın alma gücünde Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi olacak
Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci tedavi altına alındı
Bakan Göktaş: Ailesi güçlü olan milletler, en zorlu dönemlerden güçlenerek çıkar

Benzer haberler

İstanbul’da gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor

İstanbul’da gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor

Türk savunma sanayisi temsilcileri Mozambik medyasıyla bir araya geldi

İzmit Körfezi'nden 7 bin 90 metreküp atık ayrıştırıldı

Mardin'de zabıta yere çöp atanları artık yaka kamerasıyla tespit edecek

Mardin'de zabıta yere çöp atanları artık yaka kamerasıyla tespit edecek
Emine Erdoğan'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin paylaşım
Çatıdan düşen kar ve buz nedeniyle sakat kalan öğrenciye 20 milyon lira tazminat kararı

Çatıdan düşen kar ve buz nedeniyle sakat kalan öğrenciye 20 milyon lira tazminat kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet