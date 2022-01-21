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Teknoloji

Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç’te yollara çıkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Avrupa'da ilk kez, insansız bir otobüs toplu taşıma sistemine entegre edilerek şehir trafiğinde kullanılacak." ifadesini kullandı.

Bahattin Gönültaş   | 21.01.2022
Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç’te yollara çıkacak

Berlin

Türk şirketi Karsan tarafından üretilen 8 metre uzunluğundaki aracın Stavanger kentinde Forus Business Park'ta testine başlandı.

21 koltuklu olmak üzere 50 kişinin üzerinde kapasitesi olan araç, nisan ayından sonra Stavanger kent merkezinde toplu taşıma sisteminde 2 yıl boyunca test edilecek.

Testlerde, Norveç merkezli start-up şirketi Applied Autonomy tarafından geliştirilen otonom araç kontrol teknolojisinden de yararlanılacak.

Böylece, Avrupa'da ilk kez seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüs toplu taşıma sistemine entegre edilerek şehir trafiğinde kullanılacak. Test projesiyle otonom otobüs kullanımının kent hareketliliğine katkısı belirlenecek.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından söz konusu araca ilişkin paylaşımda bulundu.

Aracı geliştiren şirketleri tebrik eden Varank, "Teknoloji Hamlesi'nin gurur günlerinden biri daha! Avrupa'da ilk kez, insansız bir otobüs toplu taşıma sistemine entegre edilerek şehir trafiğinde kullanılacak." ifadelerine yer verdi.

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