Teknoloji

Türk devletleri ortak küp uydusunu 2026'da fırlatacak

Türk devletleri, ortak proje olarak hazırlığı süren "12U TDT-SAT Küp Uydusu"nun üretim sürecinin hızlandırılarak gelecek yıl fırlatılmasını ve Türk Dünyası Uzay Günleri düzenlenmesini kararlaştırdı.

Zeynep Duyar  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Türk devletleri ortak küp uydusunu 2026'da fırlatacak

Ankara

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyinin, Azerbaycan'ın Gebele kentinde gerçekleştirdiği zirvede aldığı kararların ardından gözler uygulamaya odaklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülkeler ticaretten ulaştırmaya, uzaydan enerjiye kadar ekonomiye dair pek çok konuda adımlar atacak.

Bunlardan biri de uzay alanındaki projeler olacak. Görüşmeler kapsamında, TDT bayrağı altında, üye devletlerin ortak uzmanlığı ve teknolojik gücü sayesinde elde edilen önemli bir başarı olarak "12U TDT-SAT Küp Uydusu"nun 2026'da fırlatılması için üretim sürecinin hızlandırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Dünya Uzay Haftası, Uluslararası Astronotik Kongresi ve diğer küresel platformlar çerçevesinde, uzay bilimlerinde görünürlüğü ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla TDT bayrağı altında Türk Dünyası Uzay Günleri ve ilgili etkinliklerin düzenlenmesi planlandı.

Ortak bilimsel girişimleri kolaylaştırarak, yeni girişimleri destekleyerek, girişimcilik ekosistemlerini besleyerek ve Türk bölgesindeki akademik ve teknolojik kurumlar arasında bilgi teatisini geliştirerek işbirliğine dayalı araştırma ve inovasyonun devreye alınması benimsendi.

Yapay zeka alanında işbirliği de karar alınan bir başka konu oldu. Eşgüdümlü inovasyon ve kapasite geliştirme çabaları kanalıyla üretkenliğin, sürdürülebilirliğin ve bölgesel rekabetin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, yapay zeka, yeşil ve dijital teknolojiler ile akıllı üretim sistemlerinin üye devletlerin endüstriyel stratejilerine entegrasyonu teşvik edilecek.

Turizm faaliyetleri geliştirilecek

Ayrıca, ticaret, gümrük ve ulaştırma işbirliğini kolaylaştırmak, geçiş serbestisini sağlamak, sınır kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalar da yoğunlaştırılacak.

Bölgesel bağlantısallık ve ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik üye devletler arasında verimlilik, dayanıklılık ve küresel rekabet gücünü artırmak için uygun ulaşım düzenlemeleri ve modernize edilmiş lojistik sistemlere öncelik verilecek.

Turizm alışverişlerinin yaygınlaştırılması, kültürel turizm programlarının geliştirilmesi ve ortak farkındalık artırma girişimlerinin uygulanması teşvik edilecek.

Üye devletler, koordineli faaliyetler yoluyla uluslararası pazarlarda ortak tanıtım faaliyetleri yürütecek. Ülkeler, birbirlerinin girişimlerini destekleyerek, ikili işbirliğini teşvik ederek ve ziyaretçi akışını genişletip sürdürülebilir ortaklıklar kuran ortak kampanyalar, sergiler ve kültürel programlar geliştirerek bölge içi turizmi güçlendirecek.

Kültürel miras alanlarına erişimi artırmak, karşılıklı anlayışı teşvik etmek ve Türk halklarının ortak kimliğini güçlendirmek amacıyla Ortak Müze Kartı hazırlıkları da tamamlanacak.

Enerji güvenliği ve dönüşümü

Yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji kaynakları ve bunların bölge genelinde ve ötesinde verimli ve güvenli bir şekilde taşınması konusunda araştırmalar genişletilecek.

Yeşil teknolojiler, iklime dirençli altyapı ve sorumlu kaynak yönetimi kanalıyla Türk Yeşil Vizyonu ile uyumlu olarak sürdürülebilir kalkınma ve çevre yönetimi benimsenecek.

Yenilik odaklı tarım teşvik edilecek, ürünlerin ticareti ve yatırımı kolaylaştırılacak ve tarımsal işbirliği derinleştirilecek.

"Türk Yeşil Vizyonu" kapsamında yenilenebilir enerji ve temiz teknolojiler yaygınlaştırılacak, iklime dirençli altyapı inşa edilecek, enerji verimliliği artırılacak, sıfır atık yaklaşımı ilerletilecek, doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürmek için bölgesel işbirliği güçlendirilecek.

Macaristan merkezli TDT Kuraklık Önleme Enstitüsünün kapsamında seçilen projelerin uygulanması sağlanacak.

Enerji güvenliği ve enerji dönüşümü hedefleri için kritik minerallerde potansiyel işbirliği fırsatları araştırılacak.

TDT'nin yeni kurulan "Sivil Koruma Mekanizması" çerçevesinde, doğal afetlere de ortaklaşa müdahale edilecek.

