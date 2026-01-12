Dolar
Teknoloji

Plan-S'in yörüngedeki uydu sayısı 16'ya ulaştı

Türkiye’nin küresel uzay sektöründeki önemli temsilcilerinden Plan-S, SpaceX’in Twilight görevi kapsamında 4 yeni Connecta IoT uydusunu yörüngeye gönderdi.

Ali Atar  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Plan-S'in yörüngedeki uydu sayısı 16'ya ulaştı

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye merkezli bir girişim olarak küresel pazarda yerini alan Plan-S, SpaceX'in Twilight görevi ile tasarımdan teste, üretimden entegrasyona kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde tamamladığı 4 yeni Connecta IoT uydusunu daha başarıyla uzaya taşıdı. 4 yeni uydunun katılmasıyla Plan-S'in küresel uydu-IoT hizmetlerine odaklı markası Connecta’nın toplam uydu sayısı 16'ya yükseldi.

Yeni uyduların filoya katılmasıyla, Connecta markası altında sunulan uydu tabanlı nesnelerin interneti (IoT) hizmet kapasitesinin artması ve küresel rekabet gücünün pekişmesi hedefleniyor.

Milli Uzay Programı hedefleriyle uyumlu strateji

Milli Uzay Programı kapsamındaki stratejilerle paralel hareket eden Plan-S, yerli imkanlarla uydu alt sistemleri ve yer sistemleri geliştirmeye devam ediyor.

Şirket, Connecta markasıyla IoT haberleşmesi, Observa markasıyla ise uzay veri analitiği alanında hizmet sunuyor. Bu hizmetler için gerekli teknolojik altyapı, tamamen yerli kaynaklarla üretiliyor.

Plan-S, küresel ölçeklenme hedefi doğrultusunda uluslararası pazarda lisans ve yetkilendirme çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, Türkiye, Avustralya, İsveç ve Danimarka’da lisans süreçlerini tamamlarken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelerde de pazar erişimi için görüşmelerini sürdürüyor.

Ayrıca Türk Telekom ile imzalanan iş birliği anlaşmasıyla, uydu tabanlı IoT hizmetlerinin Türkiye’de Türk Telekom altyapısıyla entegre şekilde sunulması planlanıyor. Bu teknolojinin tarım, lojistik, enerji, çevre izleme ve güvenlik sektörlerinde kullanılması öngörülüyor.

"Dünyanın her yerinde bilinen bir uydu üreticisi konumuna geldik"

Plan-S Üst Yöneticisi (CEO) Özdemir Gümüşay, değerlendirmesinde, yerli imkanlarla geliştirilen teknolojiler sayesinde pazar ihtiyaçlarına hızla yanıt verebildiklerini vurguladı. Gümüşay, "Bugün Plan-S, dünyanın her yerinde bilinen bir uydu üreticisi konumuna geldi. Connecta ve Observa markalarımız altında uzay tabanlı hizmetler sunarken aynı zamanda ulusal ve küresel alandaki müşterilerimize rekabetçi ve yüksek güvenilirlikli uçtan uca uydu ve uzay sistemi çözümleri sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

