Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,178.30
BTC/USDT
86,170.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Erzurum'da “İş Pozitif Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Teknoloji

TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Haftasını etkinliklerle kutlayacak

TÜBİTAK, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmak ve araştırma ekosistemini güçlendirmek amacıyla Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Hülya Ömür Uylaş  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Haftasını etkinliklerle kutlayacak

Ankara

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaya özel olarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezlerinde halka açık atölyeler, bilim gösterileri, film gösterimleri, konferanslar, poster tasarım yarışmaları ve köy okulu ziyaretleri gibi birçok etkinlik yapılacak.

Hafta boyunca sürecek etkinlikler arasında laboratuvar gezileri, mikroskop uygulamaları, batarya çalışmaları, uydu maketi yapımı gibi bilimsel atölyeler, sanal gerçeklik deneyimleri, roket tasarım atölyeleri ve özel bilim gösterileri yer alırken, bilim merkezlerinde de 200'den fazla etkinlik düzenlenecek.

Bilim merkezlerindeki organizasyonlara ilişkin detaylara "https://bilimmerkezleri.tubitak.gov.tr/Icerik/bilim-merkezlerimizin-iletisim-bilgileri-257" adresinden ulaşılabilecek.

81 ildeki 131 DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde, 19 bin 271 öğrencinin katılımıyla, geçmişten günümüze bilim tarihine ve bilimsel gelişmelere damga vurmuş bilim insanlarının biyografileri paylaşılarak kısa filmler izlenecek. Ayrıca, atölyelerde gerçekleştirilecek robotik ve kodlama şenliği de düzenlenecek.

Hafta boyunca bilim insanları ve uzmanlarla gerçekleştirilecek 20'yi aşkın çevrim içi söyleşi ile farklı alanlarda güncel bilimsel çalışmalar katılımcılarla paylaşılacak.

Türkiye genelindeki bilim merkezleri ve kütüphanelerde, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla, yüz yüze bilim söyleşileri de yapılacak.

Öte yandan, "Bilim Genç", hafta boyunca her gün 20.00-20.30 saatleri arasında canlı bilgi yarışması gerçekleştirecek.

Bilime ve teknolojiye ilgi duyan herkesin katılımına açık olan etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiye TÜBİTAK'ın resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AJet'ten kadın çalışanları için fidan bağışı
Konya'da köpeklerin saldırdığı bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı
Bakan Kurum, Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı esnafı Nezahat Boyacıgil'in hikayesini paylaştı

Benzer haberler

Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde "Senkronize buz pateni gösterimi" yapıldı

Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde "Senkronize buz pateni gösterimi" yapıldı

TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Haftasını etkinliklerle kutlayacak

Samsun'da lise öğrencileri yaşam alanlarını temizleyen sterilizasyon sistemi geliştirdi

TÜBİTAK'tan "proje yarışmaları" ile ilgili iddialara yalanlama

TÜBİTAK'tan "proje yarışmaları" ile ilgili iddialara yalanlama
Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültürünü Romanya'da "Türk kahvesi" ile tanıtıyor

Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültürünü Romanya'da "Türk kahvesi" ile tanıtıyor
Hatay'da teravih namazı sonrası çocuklar için camide etkinlik düzenlendi

Hatay'da teravih namazı sonrası çocuklar için camide etkinlik düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet